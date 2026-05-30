Reconstrucción de Avenida Minas Palacio transforma una de las vialidades más importantes de Naucalpan

La reconstrucción de la Avenida Minas Palacio representa una de las obras de infraestructura más importantes realizadas recientemente en Naucalpan, al buscar mejorar la movilidad y las condiciones de vida de miles de habitantes que diariamente transitan por esta vialidad.

A través de un video difundido por el gobierno municipal, se destaca la historia de esta avenida, una de las principales conexiones de la zona popular del municipio, que durante años presentó problemas relacionados con el deterioro de la carpeta asfáltica, baches y dificultades para la circulación de vehículos y peatones.

De acuerdo con el material audiovisual, la Avenida Minas Palacio llegó a convertirse en un símbolo del abandono urbano debido a las malas condiciones en las que se encontraba. Vecinos y conductores enfrentaban diariamente complicaciones para desplazarse, situación que afectaba tanto el tránsito local como el acceso a distintos servicios de la comunidad.

Sin embargo, durante 2025 comenzó un proceso de transformación de la vialidad mediante trabajos de reconstrucción integral. Las imágenes muestran maquinaria pesada, labores de pavimentación y la participación de trabajadores en diferentes etapas de la obra.

Uno de los datos destacados en el video es la intervención de aproximadamente 2.6 kilómetros de la avenida, una longitud considerable que permitió rehabilitar una de las rutas más utilizadas por los habitantes de la zona. Los trabajos incluyeron la renovación de la superficie de rodamiento y mejoras en la infraestructura urbana.

Las tomas aéreas muestran el avance de la obra y el cambio entre las condiciones anteriores y la imagen actual de la vialidad. En las imágenes finales se observa una avenida con pavimento renovado, señalización horizontal y mejores condiciones para la circulación vehicular.

Además de beneficiar a automovilistas y transporte público, la reconstrucción busca mejorar la conectividad de diversas colonias de Naucalpan. La vialidad funciona como un corredor importante para el acceso a escuelas, centros deportivos, comercios y otros servicios utilizados diariamente por la población.

Autoridades municipales han señalado que este tipo de proyectos forman parte de una estrategia para recuperar espacios urbanos y fortalecer la infraestructura pública en distintas zonas del municipio. El objetivo es reducir rezagos acumulados durante varios años y ofrecer mejores condiciones de movilidad a la ciudadanía.

Habitantes de la zona también han expresado que la rehabilitación de la avenida puede contribuir a disminuir tiempos de traslado y mejorar la seguridad vial, especialmente en puntos donde anteriormente existían afectaciones provocadas por el desgaste de la carpeta asfáltica.

La obra se suma a otras acciones impulsadas por el gobierno municipal para atender vialidades consideradas prioritarias dentro del territorio naucalpense. Las autoridades han destacado que la recuperación de calles y avenidas no solo mejora la imagen urbana, sino que también favorece el desarrollo económico y social de las comunidades.

Los trabajos en Avenida Minas Palacio, miles de personas cuentan ahora con una vialidad renovada que facilita la movilidad diaria. La obra busca convertirse en un referente de recuperación urbana y en un ejemplo de cómo la inversión en infraestructura puede generar beneficios directos para la población y contribuir al mejoramiento del entorno en Naucalpan.