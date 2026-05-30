Inauguran Pozo Suterm en Ecatepec; beneficiará a más de 77 mil habitantes

Con una inversión cercana a los tres millones de pesos provenientes de recursos propios del municipio, autoridades de Ecatepec inauguraron el Pozo Suterm, una obra hidráulica que permitirá fortalecer el suministro de agua potable para más de 77 mil habitantes de 12 colonias de la localidad.

La inauguración fue encabezada por la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, acompañada de integrantes de su administración, quienes destacaron que esta infraestructura forma parte de las acciones para mejorar el acceso al agua en diversas comunidades del municipio.

De acuerdo con las autoridades, el nuevo pozo cuenta con tecnología de punta y un sistema de telemetría que permitirá monitorear de manera remota su funcionamiento. Esta herramienta facilitará la supervisión de la infraestructura hidráulica y permitirá detectar posibles fallas o variaciones en el servicio de manera más eficiente.

El Pozo Suterm tiene una capacidad de producción de 40 litros de agua por segundo, lo que contribuirá a incrementar la disponibilidad del recurso hídrico en una de las zonas más pobladas del municipio. Con ello, se busca atender una de las principales demandas de la población relacionada con el abastecimiento de agua potable.

Durante el evento, la alcaldesa destacó la importancia de invertir en infraestructura hidráulica para garantizar el acceso al agua, considerado un derecho humano fundamental. Asimismo, señaló que el gobierno municipal continuará impulsando proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de Ecatepec.

Las colonias que se verán beneficiadas con la puesta en operación de este pozo son Primero de Agosto, Aldeas de Aragón, Ciudad Azteca Segunda Sección, Ciudad Azteca Tercera Sección, Hogar del Transportista, Josefa Ortiz de Domínguez, La Florida, La Florida Ciudad Azteca, Los Reyes Ecatepec, Progreso de la Unión, Río de Luz y Sagitario 8.

Vecinos de estas comunidades han señalado en distintas ocasiones la necesidad de contar con un suministro más constante de agua potable, especialmente durante las temporadas de mayor demanda. Por ello, las autoridades consideran que la nueva infraestructura ayudará a mejorar la distribución del recurso y a reducir afectaciones relacionadas con la escasez.

Además de incrementar la capacidad de abastecimiento, el proyecto busca modernizar la operación de los sistemas hidráulicos municipales mediante el uso de tecnología que permita una gestión más eficiente del agua.

Las autoridades municipales explicaron que la construcción del Pozo Suterm forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer la infraestructura hidráulica de Ecatepec, uno de los municipios con mayor población del país y donde la demanda de agua potable representa un reto constante para los gobiernos locales.

Con la entrada en funcionamiento de esta obra, el gobierno municipal espera mejorar las condiciones de suministro en las colonias beneficiadas y avanzar en el objetivo de garantizar el acceso al agua para miles de familias.

La administración encabezada por Azucena Cisneros reiteró que continuará desarrollando proyectos de infraestructura básica en distintas zonas del municipio con el propósito de atender las necesidades de la población y fortalecer servicios esenciales como el abastecimiento de agua potable.