Aprueban reforma para que estacionamientos en CDMX se hagan responsables de daños o robos

Estacionamientos deberán hacerse responsables de daños a vehículos Screenshot

El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma para que los estacionamientos públicos se hagan responsables en caso de que un vehículo sufra algún daño o robo en sus instalaciones.

Además, tendrán la obligación de informar a la ciudadanía que el establecimiento cuenta con un seguro que cubre robos parciales o totales, así como pérdidas o daños materiales.

La propuesta, presentada por la diputada del Partido del Trabajo (PT), Jannete Guerrero Maya, hace obligatorio en la fracción IV del artículo 48 de la Ley de Establecimientos Mercantiles que las empresas o titulares de estacionamientos públicos exhiban un anuncio que informe que cuentan con un seguro de responsabilidad civil o fianza vigente para la protección de las personas usuarias y sus vehículos.

La petista detalló que al menos seis de cada siete estacionamientos no cumplen adecuadamente con las normativas que hoy están vigentes, operando sin medidas requeridas como el seguro obligatorio.

Incluso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha reportado que el robo de autopartes en estacionamientos —como catalizadores, gasolina o llantas— han ido en aumento.

La legisladora señaló que se ha normalizado que los estacionamientos no se hagan responsables por lo que le pueda suceder a los vehículos o a los bienes que se quedan en ellos, pese a que tienen la obligación de hacerlo.

“Esto no sólo se ha convertido en una falta administrativa rutinaria, es un abuso a raíz de que los dueños y empresas sacan provecho del desconocimiento que tiene la gente sobre sus derechos”, explicó la legisladora.

La diputada también recordó que actualmente muchos operadores colocan en la entrada un letrero que advierte que no se hacen responsables por robos, pérdidas o daños; dejando sin protección el patrimonio de las personas y cayendo en la resignación.

“Este día no sólo modificaremos la Ley de Establecimientos Mercantiles, decimos adiós al abuso, la burla y la irresponsabilidad. Porque proteger el patrimonio es brindar tranquilidad, certeza y confianza”, concluyó la petista.