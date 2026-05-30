Edomex evita propagación de 4 mil millones de moscas del gusano barrenador

Gusano barrenador en Edomex

El gobierno del Estado de México reveló que, de acuerdo con cifras oficiales, con corte al 29 de mayo, la entidad registra 277 casos acumulados y de estos solo 34 activos, es decir, el 88 por ciento del total han sido curados.

Por su parte, la Secretaría del Campo Estatal (SeCampo) ha fortalecido las acciones de monitoreo y captura de plagas, lo que ha permitido evitar la propagación de aproximadamente 4 mil millones de moscas. Con ello, redujeron el riesgo de dispersión de la plaga en la entidad.

El Centro de Protección Animal (CPA) destacó que en los 277 casos registrados, 30 corresponden a miasis en perros en la entidad. De igual manera, la Dirección General de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (DGSIA) atendió 14 casos, equivalentes a cerca del 47 por ciento del total reportado; el resto fue atendido por autoridades federales

Asimismo, las autoridades estatales aclararon que uno de los 30 casos tuvo su origen en el estado de Querétaro, por lo que no corresponde a una infestación adquirida dentro de la entidad.

La Secampo señaló que la atención brindada a los 14 perros afectados permitió retirar y destruir aproximadamente 280 larvas de Cochliomyia hominivorax, lo que evita potencialmente la emergencia de hasta 21 mil moscas adultas, acción que contribuye a interrumpir el ciclo biológico del parásito y disminuir el riesgo de nuevos contagios.

En consecuencia, desde el 21 de mayo se reforzaron los acuerdos para incorporar a la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) al Foro de Concientización sobre la plaga, integrarlo a los módulos de atención de miasis, coordinar actividades de vigilancia y trampeo, así como promover el reporte oportuno de casos mediante asociaciones protectoras de animales.

Las principales acciones implementadas por el gobierno estatal son:

⁠Capacitación, por parte del Senasica, de 40 médicos veterinarios integrados en 20 brigadas operativas.

⁠Distribución de más de 300 kits zoosanitarios.

Operación de dos módulos especializados para la atención de miasis.

Innovación en sistemas de trampeo y vigilancia entomológica.

Atención y seguimiento epidemiológico permanente de casos sospechosos y confirmados.

Capacitación y apoyo a los municipios afectados los cuales cuentan también con personal para la atención de miasis.

Implementación del primer cerco sanitario preventivo del país, integrado por 11 municipios del sur del Estado de México.

Las autoridades estatales reiteraron que la infección por gusano barrenador del ganado no es mortal, sin embargo, consideran necesario vigilar que el ganado y los animales de compañía no tengan heridas y reportar de manera inmediata al teléfono 800 7512 100.

La Crónica de Hoy 2026