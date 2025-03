Llama Ola Violeta a visibilizar a las mujeres que no marchan

Día de la Mujer 2025 Miles de mujeres marcharán este 8 de marzo (Ángel Hernández)

El derecho a la libertad de expresión o la manifestación son un horizonte inalcanzable para quienes viven al día con una o dos jornadas laborales fuera del hogar, están a cargo de los cuidados familiares no remunerados y permanecen fuera de los círculos de visibilización de las desigualdades estructurales. Para ellas, para muchas, el activismo es un privilegio ajeno.

En Ola Violeta estamos convencidas de que es un derecho y por eso dedicamos nuestro reporte del Mes de la Mujer a nombrarlas. Irán con nosotras a todas las marchas, las que toman calles y las que definen agendas.

“En sociedades como la mexicana, en lugar de mover nuestras mentes y nuestros cuerpos guiadas por nuestra agencia, desde la autonomía corporal y psíquica, las mujeres luchan por sobrevivir en condiciones de marginación, vulnerabilidad y discriminación”, afirma María Elena Esparza Guevara, presidenta de Ola Violeta.

Ir a la marcha del 8M es significativo para la lucha por los derechos de las mujeres. Pero las barreras para manifestarse en esa fecha y otras ocasiones son diversas y cuestionables.

En 2024, por ejemplo, el Banco Mundial reveló que las mujeres ejercemos sólo el 64% de los derechos de los cuales gozan los hombres al cien. En ningún país del mundo, ni siquiera los más ricos o desarrollados, es igualitario el acceso a derecho En Latinoamérica, 76% de los países no ofrece protección contra el matrimonio infantil y en México sólo se han implementado 83% de las leyes necesarias para la igualdad.

En México, 6 de cada 10 mujeres adolescentes de entre 15 y 17 años han padecido al menos un incidente de violencia, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021). Las violencias, emocionales, físicas, sexuales o económicas son grandes vulnerabilidades para las mexicanas.

Una barrera de género fundamental es la experiencia de la maternidad. Entre las mujeres de más de 15 años que no han sido madres sólo 20.5% no han terminado la educación básica, en cambio, entre quienes han sido madres el porcentaje aumenta prácticamente al doble 41.1%; de manera semejante, entre quienes han sido madres 23.9% ha completado la educación media superior o superior, pero las mujeres que no han sido madres que terminan el mismo nivel educativo asciende a 42.5%, según el INEGI. Si la maternidad tiende a impedirnos continuar con nuestros estudios, claramente también incide en nuestra disposición y posibilidad de manifestarnos políticamente.

“Ser, al mismo tiempo cuidadoras, madres, amas de casa, sostenedoras y cabezas del hogar o tantas otras provoca pobreza de tiempo; el activismo entonces se vuelve un privilegio, no sólo como practicante sino como beneficiaria de la información que produce, tan útil para prevenir violencias y discriminación”, precisa Esparza Guevara. Las mujeres indígenas, por ejemplo, dedican 26.3 horas a la semana al trabajo doméstico no remunerado, mientras que las no hablantes de lengua indígena suman 18.8 horas, según la Encuesta Nacional Sobre Uso del Tiempo. El racismo, el patriarcado y el clasismo se unen, para crear una “matriz de dominación”. ¿A qué hora irían a marchar?

En el reporte completo, titulado “Las que no marchan: 8M, el privilegio del activismo” y disponible en la web www.olavioleta.mx, se exploran condiciones como habitar las periferias, vivir con alguna discapacidad, la pobreza de tiempo y hasta las barreras de movilidad. “Incluso llegar a las marchas es un desafío para muchas Entre 60% y 96% de las mujeres hemos padecido acoso sexual en el transporte público. Hoy, en México y el mundo entero, el activismo es un privilegio y en Ola Violeta queremos visibilizar también a las mujeres que no marchan, a quienes no pueden hacerlo por múltiples vulnerabilidades”, concluye la presidenta de la organización.