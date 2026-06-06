Inauguran Glorieta de Insurgentes “Mundialista”, espacio libre de violencia y a favor de los Derechos Humanos

Obra Inauguración de "Glorieta de Insurgentes Mundialista". (GCDMX)

El Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) inauguraron la Glorieta de Insurgentes “Mundialista”, un espacio donde más de 15 instituciones ofrecen servicios de prevención y atención ante emergencias de derechos humanos.

La glorieta cuenta con equipos de trabajadores sociales, profesionales de la salud mental para atender a niñas y niños y actuar oportunamente ante cualquier práctica que vulnere los derechos de las infancias.

También este espacio funciona para reducción de riesgos y daños por consumo excesivo de sustancias. El personal ofrece orientación ante problemas de consumo excesivo de alcohol.

Del mismo modo, se cuenta con servicios especializados a las violencias contra las mujeres y las niñas, con acompañamiento integral y mecanismos para responder de forma rápida. En el combate a la trata de personas, cada agresión contará con una respuesta firme, inmediata y de lado de las víctimas.

Asimismo, se contempló un espacio para prevenir y combatir la discriminación hacia cualquier grupo de la población, como la comunidad LGBTTIQ+ o la población indígena.

En el marco de esta red, se capacitó al personal de establecimientos comerciales de la Zona Rosa para identificar riesgos, canalizar situaciones de emergencia y contribuir a la construcción de espacios más seguros para todas las personas.

Esta estrategia está acompañada por una campaña de información y prevención con mensajes claros sobre el cuidado comunitario, prevenir robos, evitar prácticas conocidas como el goteo e informar a nuestras redes de confianza sobre los encuentros y rechazar cualquier forma de violencia.

En este punto mundialista de Juego Limpio distintas instituciones fueron capacitadas por UNICEF y por varios organismos internacionales.

Algunos puntos de Juego Limpio funcionarán 12 horas al día de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche; otros tendrán un horario más reducido y el resto operarán por momentos específicos.

Todos los puntos funcionarán con un esquema de monitoreo permanente de manera preventiva y para atender cualquier riesgo. Además, contarán con respuesta rápida ante cualquier emergencia.

Adicionalmente, en la glorieta se colocó la obra creativa de 49 personas privadas de su libertad. Desde el reclusorio, estas personas diseñaron, produjeron y montaron una cancha desmontable, también hicieron un balón monumental y una pirámide prehispánica.

Las áreas de Tránsito, Policía Auxiliar, Inteligencia, Operación Policial, la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito tendrán actividades permanentes en la glorieta.

A través del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, se ubicarán puntos estratégicos que incluyen festivales futboleros, zonas de alta afluencia turística y de vida nocturna y festiva de la ciudad, así como seis rutas móviles que acercarán atención, orientación y acciones de cuidado a toda la población.

Son espacios de promoción de la salud con mesas informativas sobre salud mental, donde se recibirá orientación, materiales educativos y consejería breve, también habrá personal capacitado para brindar contención emocional, primeros auxilios psicológicos y atención a quien atraviese estrés, ansiedad o malestar emocional.

La estrategia incorpora servicios de enfermería comunitaria, toma de signos vitales, realización de espirometrías y aplicación de pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C, para acercar acciones preventivas y de detección oportuna.

Se creará una estrategia de reducción de riesgos y daños para promover entornos más seguros y saludables, con consejería breve sobre consumo de sustancias psicoactivas, entrega de insumos para el cuidado de la salud, puntos de hidratación y zonas de aterrizaje para la atención y acompañamiento de personas que requieran un espacio de recuperación, descanso o valoración inicial.

Igualmente se desarrollaron acciones específicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes a través del espacio “Un penal por la salud mental”, una actividad lúdica y educativa que promueve el bienestar emocional, el autocuidado y la prevención de manera accesible, participativa y muy divertida.