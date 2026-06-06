Alcaldes de Coyoacán e Iztapalapa encabezan limpieza en el Canal Nacional

Alcaldes encabezan limpieza del Canal Nacional

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, y la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, encabezaron los trabajos de mantenimiento y rehabilitación del Canal Nacional en una jornada —la tercera— en la que se brindaron servicios urbanos, obras y limpieza de este afluente de agua.

Los trabajos iniciaron desde el jueves 4 de junio y continuaron hasta este sábado, mismo día en que ambos alcaldes abordaron una lancha para recorrer un tramo del Canal Nacional y retiraron la basura del lugar sin dañar flora y fauna del sitio, donde se encontró un nido de un ave.

“Ustedes, vecinas y vecinos, sin duda son nuestra prioridad en un entorno limpio, iluminado, amable. Estamos trabajando unidos. Déjenme decirles que coincidimos en algo Aleida y yo: Trabajamos sin colores y sin sabores, aquí no importa como pensemos de manera ideológica, aquí nuestra prioridad deben ser ustedes, porque por encima de los colores, la gente quiere resultados hoy”, comentó el alcalde de Coyoacán.

A su vez, la alcaldesa Aleida Alavez sostuvo que, como alcaldes, no sólo vienen 5 minutos a estas áreas, “los alcaldes venimos a corroborar y a constatar la intervención que llevamos haciendo durante días y en el caso del canal en su conjunto. Yo creo que más de un mes, llevamos más de un mes en el rescate de las 3 etapas de Canal Nacional”.

Las tres jornadas abarcaron del Eje 3 a avenida Santa Ana; la siguiente entre Mines y avenida Santa Ana, y ahora en esta tercera etapa, entre Ganaderos y Tasqueña.

En el marco del Mundial 2026 los alcaldes coincidieron en destacar el atractivo turístico que representa el Canal Nacional, sus andadores y rivieras para visitantes nacionales y extranjeros.

Sobre las acciones, la alcaldesa informó que en el tramo más reciente se aplicaron 127 metros lineales de pintura; 280 metros cuadrados de balizamiento; se retiraron más de 30 toneladas de residuos, cascajo y bienes mostrencos.

Del lado de Coyoacán se informó que se retiraron 16 toneladas de escombro que estaba dentro del Canal Nacional, y 18 toneladas de escombro en los alrededores; se bachearon 30 metros cuadrados y se reniveló el adoquín en 20 metros cuadrados, así como el balizamiento de topes y guarniciones.

En total se retiraron más de 75 toneladas, aunado a ello, ambas demarcaciones repararon y sustituyeron luminarias dañadas, se realizó el barrido de más de dos kilómetros lineales de ambos lados del Canal y se retiró follaje, así como se efectuó clareo de luminarias en la zona.