Elección del 1 de junio, clave para fortalecer la paridad en el Edomex: Amalia Pulido

Amalia Pulido, consejera presidenta del IEEM

En el marco del foro Las mujeres en la Constitución, el camino a la igualdad sustantiva, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido, destacó que la elección extraordinaria del próximo 1 de junio representa una oportunidad para consolidar la paridad de género en el Poder Judicial mexiquense.

Desde Chalco, donde se llevó a cabo el encuentro organizado por la Legislatura Federal, Pulido Gómez subrayó que el principio de paridad ha sido un eje central en la organización del proceso electoral, desde el diseño de las boletas hasta los lineamientos que garantizan la equidad en la contienda.

“La ciudadanía encontrará claramente cuántas mujeres y hombres se elegirán, pues se colocarán secciones por género. En total, fueron postuladas 259 mujeres y 280 hombres, lo que permite avanzar en la representación equitativa”, explicó la presidenta del IEEM.

Asimismo, invitó a las candidatas a un cargo judicial a sumarse a la Red de Mujeres Juzgadoras Candidatas y Electas, una iniciativa que busca acompañarlas con capacitaciones y asesoría para fortalecer su presencia en el ámbito judicial y consolidar una red de sororidad.

Pulido Gómez enfatizó que la lucha por la paridad no debe registrar retrocesos y llamó a seguir generando condiciones que erradiquen la violencia política de género. “Debemos garantizar espacios donde las mujeres no tengamos que sufrir violencia, donde no seamos juzgadas o cuestionadas por nuestro quehacer en la función pública”, sostuvo.

En su intervención, la diputada federal Anaís Burgos Hernández reafirmó la importancia de que las autoridades impulsen la paridad como un eje fundamental para erradicar la violencia de género en el Estado de México.

El foro también contó con la participación de la diputada federal Mildred Ávila Vera, la coordinadora regional de la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, Karina Rodríguez Aguilar Gómez, y la titular del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de la Secretaría de Seguridad, Leslie Monzerrat Melchor Ibarra.

Finalmente, Pulido Gómez recordó que el IEEM trabaja de manera permanente para generar confianza en la ciudadanía y reiteró la importancia de acudir a las urnas el próximo 1 de junio para fortalecer una democracia paritaria.