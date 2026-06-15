Verificación vehicular Edomex 2026: calendario, costos y cómo evitar una multa de más de 3 mil pesos

La verificación vehicular en EdoMex 2026 es un proceso que conviene tener en el radar, esto debido a que no solo es obligatoria, también determina si tu auto puede circular sin problemas dentro de la zona metropolitana y te puede evitar una multa.

Como ocurre cada año, el calendario está dividido por color del engomado y terminación de placas, además de que debes recordar que el trámite debe realizarse dos veces al año para la mayoría de los vehículos registrados en el Estado de México.

Calendario del EdoMex 2026: ¿cuándo debo verificar?

La fecha depende del último número de tus placas y del color del engomado.

Segundo semestre de 2026

Color de engomado Periodo Último dígito de placa Amarillo julio y agosto 5 y 6 Rosa Agosto – Septiembre 7 y 8 Rojo Septiembre – Octubre 3 y 4 Verde Octubre – Noviembre 1 y 2 Azul Noviembre – Diciembre 9 y 0

La recomendación más práctica es no esperar a los últimos días del periodo porque las citas suelen concentrarse cerca del cierre.

¿Qué coches no verifican?

Los únicos casos exentos de verificación son:

Autos eléctricos

Autos híbridos (categoría I y II)

Autos antiguos o de colección

Tractores, maquinaria pesada y motocicletas

¿Cuánto cuesta verificar en Edomex este 2026?

El costo cambia dependiendo del holograma que obtenga el vehículo. Estos son los montos reportados para 2026:

Holograma 00: $1,197 pesos

Holograma 0: $610 pesos

Hologramas 1 y 2: $469 pesos

Exento voluntario (híbridos y eléctricos): $630 pesos

Exento y discapacidad: Gratis

Los vehículos eléctricos e híbridos pueden acceder a esquemas especiales de exención mediante holograma correspondiente.

La multa por dejar pasar la fecha puede salirte caro

Uno de los puntos que más dudas genera es “¿qué pasa si se me pasó la verificación?”. De acuerdo con la información publicada para 2026, la multa por verificación extemporánea en Edomex es de $3,519 pesos, además de que de todos modos deberás completar el trámite.

En foros de automovilistas aparecen experiencias distintas según cada trámite relacionado con placas o cambios administrativos, pero cuando existe duda específica, lo más recomendable sigue siendo confirmarlo directamente con el sistema oficial antes de circular.

Requisitos para verificar tu auto en el Estado de México

Antes de salir al verificentro, conviene revisar que llevas todo completo.

Documentos básicos

Tarjeta de circulación vigente

Identificación oficial

Comprobante de verificación anterior (si aplica)

Comprobante de pago de multa (si aplica)

Factura o documentación del vehículo en casos específicos

Además, el vehículo debe presentarse en condiciones mecánicas adecuadas y sin fallas visibles relacionadas con emisiones.

Cómo sacar cita para verificación en Edomex

La cita se realiza en línea.

Primero se selecciona verificentro, después se capturan datos del vehículo y finalmente se agenda fecha y horario disponibles. El sistema oficial del Estado de México mantiene el registro de citas para evitar filas y saturación.

Cumplir con la verificación vehicular Edomex 2026 puede parecer un trámite más, pero hacerlo suele ser la diferencia entre pagar unos cientos de pesos o terminar gastando mucho más.