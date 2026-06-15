Entregan más de 2 mil tarjetas de la Beca Rita Cetina a estudiantes de primaria en Naucalpan

Entrega de "Becas Rita Cetina" en Naucalpan

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya, llevó a cabo la entrega de tarjetas del programa “Beca Rita Cetina” para estudiantes de educación primaria, con el objetivo de apoyar la economía de las familias y favorecer la permanencia de niñas y niños en las aulas.

En esta ocasión fueron distribuidas 2 mil 112 tarjetas a alumnas y alumnos de 13 planteles educativos ubicados en la zona centro del municipio, beneficiando a familias de colonias como Alce Blanco, San Luis Tlatilco, Ciudad de los Niños, Bosques de los Remedios, Lomas de la Cantera, El Molinito y Loma Colorada, entre otras.

Montoya señaló que este apoyo permitirá a las familias contar con recursos para la compra de uniformes y útiles escolares de cara al próximo ciclo escolar.

Asimismo, el mandatario municipal indicó que la estrategia forma parte del trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer una educación más incluyente, equitativa y accesible para las y los estudiantes.

Finalmente, las autoridades municipales reiteraron que la entrega de las tarjetas de apoyo contribuirán al bienestar de la población y respaldará la continuidad educativa de las niñas y niños del municipio.

La Crónica de Hoy 2026