Más de 10 mil trámites de placas conmemorativas del Mundial 2026 han sido concluidos CDMX (Locatel Ciudad de México﻿ y Pexels)





La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México informó que, al corte del 14 de junio de 2026, se habían concluido 10 mil 584 trámites relacionados con la expedición de placas conmemorativas de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Del total de trámites concluidos se han entregado 7 mil 401 placas con diseño negro, 2 mil 899 con diseño blanco y 867 con diseño amarillo.

La Semovi detalló que los trámites realizados se distribuyen en cuatro módulos de atención. El módulo Universidad, ubicado en Walmart Universidad, registró 2 mil 380 trámites; el módulo Cuauhtémoc, 3 mil 032; el módulo de Compra Segura en Cabeza de Juárez, Iztapalapa, 1 mil 491; y el macro módulo de San Andrés Tetepilco, también en Iztapalapa, 4 mil 264.

La dependencia recordó que el trámite puede realizarse a través del portal oficial habilitado para este fin o de manera presencial en los módulos autorizados de control vehicular.

Para obtener las placas, los solicitantes deben presentar un documento que acredite la propiedad del vehículo, comprobante de domicilio vigente de la Ciudad de México, identificación oficial vigente y el comprobante de pago de derechos por mil 500 pesos. En caso de solicitar envío a domicilio, se debe cubrir un costo adicional de 336 pesos.

Según la Semovi, el tiempo estimado de entrega es de entre dos y tres días hábiles. Los usuarios que realicen el trámite de forma presencial pueden recibir sus placas sin costo adicional por entrega.

Las placas conmemorativas están dirigidas a vehículos particulares de gasolina, híbridos y eléctricos. La dependencia señaló que cuentan con validez para circular en todo el territorio nacional y pueden ser solicitadas por propietarios de vehículos de cualquier entidad federativa.