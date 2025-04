Van 2 mil 452 robos a casa habitación en tres meses, 23.5% menos que en 2024

Foto: Especial. Foto: Especial. (La Crónica de Hoy)

De enero a marzo del 2025, se reportaron dos mil 452 robos a casas con y sin violencia a la línea de emergencias 911, cifra menor a la registrada en el mismo período del año pasado, donde se registraron tres mil 206 ilícitos de este tipo, es decir, una reducción de 23.5 por ciento; sin embargo, los criminales muestran tendencias para cometer los atracos, como horarios de operación específicos, estudio de la vida personal de las víctimas, movimientos y la verificación si los sistemas de seguridad en sus condominios son débiles o inexistentes; así lo informó a Crónica Salvador Guerrero Chiprés, director del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

Guerrero Chiprés informó que el lapso de la semana santa es el preferido para las bandas criminales para entrar a los hogares y en menos de 15 minutos sacar objetos de valor. Sin embargo, aún con las miles de llamadas al C5 para denunciar este ilícito, compartió que su estrategia por atender la “cifra negra”, logró que a las denuncias que antes no se atendían, se les de seguimiento y con ello, disminuye la percepción de inseguridad entre los capitalinos.

“Tenemos una tasa de incidencia de robo a casa habitación con y sin violencia de mil 704 casos por cada 100 mil habitantes y la Ciudad de México no está en los primeros lugares a nivel nacional y tiene una tendencia decreciente. La disminución en los reportes también tiene que ver con la baja en las carpetas de investigación, porque ese delito reportado ante las autoridades (Ministerio Público) tiene una reducción del 14.2 por ciento, que pasó de 534 a 458 en el primer bimestre del 2024 al mismo periodo de este año”, explicó el director del C5.

“En algunas ocasiones los delitos no llegan a ser denunciados y quedan sin carpetas de investigación, como ocurre muchas veces en los reportes que recibimos, entonces lo que planteamos es que es oportuno dar nombres de lugares y números para consolidar la imagen de la Ciudad de México como un lugar en la que disminuye la incidencia delictiva registrada, la percepción de inseguridad, casi la totalidad de delitos patrimoniales, incluido el robo a casa habitación con y sin violencia”.

“Con la prevención se disminuye 95 por ciento la tentación del delincuente de meterse a una casa, condominio o vecindad”.

Añadió que las alcaldías con más reportes al 911 por ese delito en los primeros tres meses del 2025 son Iztapalapa con 472, seguido de Tlalpan que acumula 255, después Gustavo A. Madero que registró 247, Cuauhtémoc 194 y Coyoacán 159.

Conforme al seguimiento y proceso que el C5, mediante la línea telefónica 911 le da al reporte, Guerrero Chiprés abundó que una vez recibido, se recibe en la sala de despacho del Centro, se envía una patrulla al lugar de los hechos, con la finalidad de acompañar a las víctimas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a levantar la denuncia y que el Ministerio Público inicie la carpeta de investigación y que la Policía de Investigación (PDI) recabe datos de prueba como testimonios de los vecinos.

“También el C5 ofrece video evidencias a partir de que se abre la carpeta”, mencionó.

El análisis de datos del C5 indica que los robos a casa habitación ocurren predominantemente entre las 21:00 y las 03:00 horas, en los días lunes que son “puentes” y uno de cada tres casos los sábados y domingos.

Por ello, subrayó que para que las vacaciones se semana santa se desarrollen con seguridad, es necesario que los ciudadanos inviertan en de manera individual o colectiva en los sistemas de alarmas; además de la colocación de videocámaras privadas.

“Construimos una alianza para que todos conecten, en la medida de lo posible y compatibilizar la tecnología adquirida individualmente con la que tiene C5 y una disposición cívica de compartir evidencia. Además, si las personas tienen una comunidad fuerte, se deciden a pagar a un conserje para que esté atento; integrar a familiares, a compañeros de trabajo y a la vecindad inmediata para que colabore si observa algo extraño que ocurre en su casa durante su ausencia, eso es esencial para disminuir prácticamente a cero el robo a casa habitación con y sin violencia”.

Asimismo, para que los ciudadanos que salen de la ciudad durante el periodo vacacional no sean objetivos fáciles para las bandas delincuenciales, el C5 recomienda crear redes comunitarias vecinales y familiares, con el personal de servicio, el conserje, para vigilar los domicilios de quienes se ausentan.

Asimismo, mantener con los vecinos contacto a través de un chat grupal e informar a personas de tu confianza sobre la salida y pedirles que estén atentos a cualquier actividad sospechosa.

También, automatizar la iluminación con horarios variables. “No sirve para nada dejar la luz prendida en la noche para fingir que no estás. Hay que pedirle a los vecinos que retiren la propaganda las personas depredadoras, porque si no la quitas, quiere decir que no hay nadie en casa”.

“Desde lo ciudadano e institucional es posible contribuir a unas vacaciones seguras durante Semana Santa con el fortalecimiento de la cultura de la prevención, con medidas que incluyan tanto herramientas tecnológicas como acciones comunitarias”, dijo Guerrero Chiprés.