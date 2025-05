Hoy No Circula 1 de mayo 2025: así aplica el Día del Trabajo en CDMX y Edomex

Hoy No Circula Este jueves hay restricciones que debes conocer en la circulación de vehículos (Crónica Digital)

El 1 de mayo, Día del Trabajo, representa una jornada de descanso para millones de personas; sin embargo, eso no detiene la operación de uno de los programas más estrictos de control vehicular en la capital: el Hoy No Circula, que no se suspende este jueves.

Aunque se trata de un día festivo oficial, las restricciones para circular en automóvil se mantienen sin modificación alguna en la Ciudad de México y en la zona conurbada del Estado de México.

Miles de personas aprovechan el feriado para realizar actividades recreativas o familiares, y muchos consideran la posibilidad de moverse en automóvil. No obstante, la normativa ambiental no se detiene y las restricciones vehiculares continúan aplicándose con normalidad, tanto en la Ciudad de México como en los municipios conurbados del Estado de México donde tiene efecto este programa.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido algún comunicado que modifique el funcionamiento del programa para esta fecha.

¿Habrá Doble Hoy No Circula el 1 de mayo?

Hasta ahora, no se ha declarado ninguna contingencia ambiental que justifique la activación del Doble Hoy No Circula. Este mecanismo se implementa únicamente en escenarios de alta contaminación, cuando las condiciones meteorológicas impiden la dispersión adecuada de los contaminantes.

Las autoridades monitorean constantemente la calidad del aire y emiten avisos oficiales en caso de ser necesario, por lo que es clave mantenerse atento a los canales de comunicación gubernamentales.

¿Qué autos no circulan el jueves 1 de mayo?

Durante este jueves, los vehículos que portan engomado verde, con placas que terminan en 1 o 2, y cuentan con holograma 1 o 2, no podrán transitar. Esta regla forma parte del esquema semanal que se mantiene en operación incluso en días feriados, pues su objetivo es reducir los niveles de contaminación atmosférica, los cuales suelen aumentar en jornadas con alta movilidad.

Hoy No Circula (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Además de cubrir las 16 alcaldías de la capital, el Hoy No Circula también se encuentra vigente en varios municipios clave del Estado de México, donde el flujo vehicular es intenso y la calidad del aire suele ser más vulnerable. Las autoridades mantienen operativos constantes en puntos como Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza, donde históricamente se han registrado niveles altos de congestión y emisiones contaminantes.

¿Qué vehículos sí pueden circular este 1 de mayo, Día del Trabajo?

Pese a la restricción general, hay automóviles que están exentos. Los autos con hologramas 00 y 0, así como los vehículos eléctricos, híbridos, de emergencia, de seguridad pública, de servicios urbanos y los que trasladan personas con discapacidad, pueden circular sin problema este 1 de mayo, siempre que cuenten con la documentación correspondiente que acredite su condición.

Multas por violar el Hoy No Circula

Incumplir con esta regulación puede derivar en una sanción económica importante. Las multas por circular en día restringido oscilan entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización, lo que equivale a más de dos mil pesos en 2025. Además del costo, también existe el riesgo de que el vehículo sea remitido al corralón, lo que representa una molestia adicional.