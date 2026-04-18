Incendio de recicladora clandestina daña viviendas y colapsa puente en Ecatepec: cierran autopista Siervo de la Nación

Incendio en la colonia El Salado Xalostoc en Ecatepec Un incendio en una recicladora clandestina dañó la estructura de la autopista Siervo de la Nación y dejó sin servicio al Mexibús Línea 2, aunque no hubo víctimas mortales, pero sí afectaciones a viviendas y cierre total de la vialidad.

Un incendio registrado la madrugada de este sábado en una recicladora clandestina en la colonia El Salado Xalostoc provocó daños estructurales en la autopista Siervo de la Nación, lo que obligó a su cierre indefinido y a la suspensión del servicio del Mexibús Línea 2.

De acuerdo con autoridades municipales, el fuego inició en un predio de aproximadamente dos mil metros cuadrados, ubicado sobre avenida Gran Canal del Desagüe, donde se almacenaban principalmente plásticos y residuos, lo que facilitó su rápida propagación.

El siniestro alcanzó la parte inferior de la autopista, generando deformaciones visibles en el puente vehicular y posibles socavones en la vialidad.

Ante este escenario, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Ecatepec determinó cerrar completamente la circulación para evitar riesgos a conductores.

Además del impacto vial, el servicio del Mexibús Línea 2, en el tramo de Las Américas a Río de los Remedios, quedó suspendido mientras se realizan revisiones estructurales en la zona afectada.

El incendio también alcanzó al menos tres viviendas cercanas, aunque no se reportaron personas lesionadas de gravedad, quienes habitaban casas provisionales construidas con madera y lámina perdieron sus pertenencias.

Solo se brindó atención médica a un hombre de 64 años por una herida en la mano, sin necesidad de traslado hospitalario.

En la atención de la emergencia participaron cuerpos de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, con apoyo de corporaciones de Tlalnepantla, Coacalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán y Acolman, además de elementos de la Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y diversas dependencias como SAPASE, CFE y la Comisión del Agua del Estado de México.

Para sofocar el fuego se desplegaron 10 pipas de Servicios Públicos y 16 más del organismo de agua, lo que permitió controlar el incendio en un 80 por ciento en las primeras horas y posteriormente extinguirlo por completo tras varias horas de trabajo coordinado.

Hasta el momento, las causas del incendio no han sido determinadas por lo que las autoridades señalaron que el tipo de materiales acumulados en el predio complicó las labores de control y elevó el riesgo para la infraestructura cercana.

El cierre de esta vialidad, una de las principales conexiones en la zona, genera afectaciones importantes en la movilidad diaria, por lo que se espera que en los próximos días se definan las condiciones para su reapertura, una vez que concluyan los peritajes y evaluaciones de seguridad.