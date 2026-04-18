Inauguran centro C4 de CUSAEM en Tlalnepantla para fortalecer seguridad y capacitación

CUSAEM C4 Tlalnepantla

En Tlalnepantla, los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM) pusieron en marcha un nuevo Centro de Capacitación, Evaluación y Certificación, así como un modelo sistema (Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones), con el objetivo de fortalecer la seguridad y elevar el nivel profesional de sus elementos.

La iniciativa fue encabezada por el titular de la CUSAEM, Carlos Javier Álvarez Cárdenas, ya que busca consolidar a la corporación como un apoyo estratégico dentro del esquema de seguridad estatal, mediante la formación y certificación de más de 22 mil integrantes.

Álvarez Cárdenas informó que el proyecto contempla la capacitación en áreas clave como ciberseguridad, uso de inteligencia artificial, manejo de armamento y prevención de prácticas de corrupción, con el fin de que los elementos cuenten tanto con experiencia operativa como con respaldo académico.

Asimismo, el titular de la CUSAEM reveló que la institución mantiene colaboración con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, organismo que avala oficialmente las habilidades del personal de seguridad, garantizando estándares acordes a las exigencias actuales.

Durante la inauguración, también se entregaron certificados a integrantes de la corporación, como parte de un proceso que en 2025 permitió acreditar a 2 mil 887 vigilantes y custodios, marcando un precedente en la institución.

La puesta en marcha del C4 permitirá centralizar la operación y comunicación, lo que facilitará una respuesta más ágil ante emergencias y una mejor coordinación con autoridades estatales y municipales. Álvarez Cárdenas aseguró que estas instalaciones cuentan con tecnología avanzada y protocolos más estrictos para optimizar el desempeño operativo.

La Crónica de Hoy 2026