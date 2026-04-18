Atizapán acerca trámites y atención médica en Miraflores con jornada “Sigamos Creciendo por tu Colonia”

La colonia Miraflores fue escenario de una nueva jornada del programa “Sigamos Creciendo por tu Colonia”, donde autoridades municipales de Atizapán de Zaragoza llevaron servicios, atención y trabajos urbanos directamente a los vecinos, con el objetivo de resolver necesidades en el lugar.
Durante la jornada, habitantes de la zona pudieron acercarse a módulos de atención para plantear sus inquietudes y recibir respuesta inmediata en temas como agua potable, regularización de pagos y tenencia de la tierra, sin necesidad de trasladarse a oficinas.
Este modelo, impulsado por el alcalde Pedro Rodríguez Villegas, busca cambiar la forma tradicional de atención ciudadana, llevando los servicios a las calles y colonias.
Tan solo en los primeros meses de 2026 se han realizado nueve jornadas, beneficiando de manera directa a cerca de tres mil 500 personas.
En Miraflores, además de la atención administrativa, también se realizaron trabajos para mejorar el entorno urbano, como bacheo, poda de árboles, desazolve y balizamiento, acciones que buscan hacer más funcionales y seguras las calles de la colonia.
El componente de salud también tuvo un papel importante. A través del Sistema DIF municipal, encabezado por la presidenta honoraria Paty Arévalo, se ofrecieron consultas médicas gratuitas, toma de presión, pruebas de glucosa, servicios de optometría y aplicación de vacunas como influenza, tétanos, hepatitis B y sarampión.
Asimismo, se brindaron otros servicios como asesorías jurídicas, vacunación antirrábica para mascotas, cortes de cabello gratuitos y opciones a bajo costo para distintos trámites, ampliando el alcance de la jornada.
Este tipo de actividades se realizan dos veces por semana en diferentes colonias del municipio, y ya han llegado a zonas como Las Alamedas, Nuevo Madín, San José del Jaral y Lomas de San Miguel Sur.
El gobierno municipal busca fortalecer la cercanía con la ciudadanía, fomentar la participación vecinal y mejorar las condiciones de vida en comunidades como Miraflores, donde la atención se llevó directamente hasta la puerta de los habitantes.