Mega jornada de limpieza en Periférico Oriente en coordinación con Tlalnepantla, Ecatepec y Neza

presidentes municipales de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo; de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss; y de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez encabeza la Mega jornada limpia el Periférico Oriente

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó una mega jornada de limpieza en los límites de Nezahualcóyotl y Ecatepec, donde en un tramo de cinco kilómetros del Periférico Oriente se retiraron más de 21 toneladas de basura y mil llantas, como parte de una estrategia para recuperar espacios públicos y mejorar las condiciones urbanas.

Desde ese punto, la mandataria estatal destacó que estas acciones no solo se enfocan en arreglar vialidades, sino en atender de manera integral el entorno. Señaló que el objetivo es avanzar con obras que impacten de forma general en la calidad de vida, no solo en infraestructura.

La intervención se llevó a cabo principalmente en las colonias Valle de Aragón Primera y Segunda Sección, donde también participaron los presidentes municipales de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo; de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss; y de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, quien continuó las labores en su municipio.

En total, cerca de 2 mil 900 servidores públicos, junto con vecinos y personal estatal, trabajaron en la limpieza, retiro de residuos y mejoramiento urbano en una de las zonas con mayor flujo vehicular de la región. Las labores abarcaron 3.8 kilómetros en Ecatepec y Nezahualcóyotl, y 1.2 kilómetros en Tlalnepantla.

Además de la recolección de basura, las acciones incluyeron bacheo, rehabilitación de alumbrado y recuperación de espacios públicos, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y reforzar la seguridad en la zona.

La gobernadora también reconoció el respaldo del gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través del Plan Integral Oriente, que busca atender rezagos históricos en al menos 10 municipios de esta región.

Estas jornadas forman parte de la campaña “Limpiemos Nuestro EDOMÉX”, que se mantiene activa desde agosto de 2024 y que ha logrado retirar más de mil 860 toneladas de residuos en distintos municipios como Texcoco, Naucalpan, Toluca y San Mateo Atenco.

Como parte de estas acciones, también se han recolectado más de 15 mil 545 llantas, las cuales han sido recicladas y utilizadas para obtener equipos de cómputo destinados a estudiantes de educación especial, ampliando el impacto social del programa.

Autoridades señalaron que este tipo de intervenciones ayudan a reducir focos de infección, evitar inundaciones por obstrucción de drenajes y recuperar espacios que durante años permanecieron abandonados.

En paralelo, los gobiernos municipales coincidieron en que los trabajos continuarán en el Periférico Oriente y otras zonas del oriente mexiquense, con la intención de mantener espacios más limpios, seguros y funcionales para millones de habitantes que transitan diariamente por esta región.