Realizan en ÁO primera Audiencia Pública para Consulta de la Ley del Sistema de Cuidados

Primera Audiencia Pública para la construcción del Sistema de Cuidados

Legisladores del Congreso de la Ciudad de México realizaron la primera Audiencia Pública para la Consulta de la Ley del Sistema de Cuidados en la alcaldía Álvaro Obregón, con el objetivo de recoger las opiniones expresadas por la ciudadanía para nutrir dicha propuesta.

En la capital, el trabajo de cuidados representa 28 por ciento de la economía de la ciudad, y en muchas ocasiones no es remunerado, por lo que esta ley que reconoce el trabajo invisibilizado que realizan históricamente las mujeres.

“Imagínense, representa un tercio de la economía de la ciudad”, afirmó la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Cecilia Vadillo.

En su intervención, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, expuso que estas iniciativas que impulsa el Congreso capitalino son a favor de un sector que no es tomado en cuenta, por lo que el esfuerzo del gobierno capitalino fortalecerá los marcos jurídicos en favor de quienes realizan tareas de cuidados.

Entre las problemáticas planteadas por la población que participó en la audiencia están la falta de ingresos, movilidad y atención sanitaria para adultos mayores y personas discapacitadas; la necesidad de brindar mayor seguridad a las mujeres y contar con proyectos para que estos sectores vulnerables tengan salarios dignos y acceso a medicamentos; así como impulsar una cultura del cuidado.

“Cuando hablamos de cuidar, hablamos de esta ley, de lo que propone, de que en la ley quede impreso en qué consiste el sistema, quiénes son las instituciones responsables, qué facultades y responsabilidades van a tener, qué alcance va a tener”, añadió la diputada Valentina Batres, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Además comentó que este sistema involucra a las personas que cuidan, a las personas que son cuidadas y a todos en el derecho del autocuidado.

El presidente de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, Víctor Varela, enfatizó que este diálogo es importante porque iniciará un trabajo que requiere las observaciones de las y los capitalinos.

En este sentido, llamó a unir esfuerzos con el alcalde de Álvaro Obregón para que se ubiquen espacios que puedan servir para implementar el Sistema de Cuidados con el apoyo del gobierno capitalino.