Despojo aumentó 168% en Edomex; acusan al grupo criminal “300” como principales responsables

Robo a casa.

Números oficiales revelan que el delito de despojo en el Estado de México tuvo un incremento exponencial de 168 por ciento en los últimos nueve años; de mil 841 carpetas de investigación abiertas en 2015, hasta cuatro mil 936 en 2024. Además del 92.9 por ciento de crímenes cometidos en los cuales no hubo denuncia en esa entidad. En el municipio de Ecatepec de Morelos, los principales responsables de este crimen son el grupo delictivo “Los 300”, quienes, según la Fiscalía, han crecido gracias al amparo de funcionarios que laboraron en el gobierno municipal.

En el Estado de México se denunciaron 861 delitos de invasión de propiedades durante enero y febrero del 2025, de las cuatro mil 699 que se reportaron en todo el país, es decir, 18.4 por ciento ocurrieron en la entidad mexiquense. Ese territorio mantiene el primer lugar a nivel nacional en crímenes de despojo y reportó un incremento del siete por ciento respecto al mismo lapso de tiempo del 2024, en el cual se registraron 804, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Esta problemática incrementó exponencialmente en los últimos nueve años, dado que en 2015, en ese territorio se registraron mil 841 carpetas de investigación por despojo; al año siguiente aumentó a mil 923; en 2017 el crimen creció a tres mil 514 (mil 93 más en sólo 12 meses) y en 2018 se reportaron tres mil 579 denuncias.

Aún con el confinamiento por la pandemia del COVID-19, en el 2020 la Fiscalía estatal abrió cuatro mil 559 carpetas de investigación, números que se mantuvieron la alza los cuatro años siguientes.

En 2022 se acumularon cuatro mil 752 casos; en el 2023 cuatro mil 886 y para el 2024 se registraron cuatro mil 936; al realizar la comparativa, del primer año al último, el despojo se elevó 168 por ciento.

Según el Secretariado, en el primer bimestre del 2025, Ecatepec reportó 74 casos de despojo; Tecámac 62; Chimalhuacán 52; Nezahualcóyotl 46 crímenes de este tipo; Chalco, 45 y Toluca 43.

El temor de los habitantes para acudir con las autoridades y reportar que son objetos de un crimen también se refleja en la numeralia, sumado a la ineficacia de las Fiscalías para actuar a su favor. La cifra negra (delitos no denunciados más los delitos denunciados sin carpeta de investigación) en el Estado de México corresponde al 92.9 por ciento de crímenes cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación; esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización (INEGI).

Ecatepec creció presupuesto en seguridad, pero delitos no bajaron

A pesar de que el municipio de Ecatepec de Morelos, aún con la administración de Fernando Vilchis incrementó la inyección de presupuesto a seguridad y su fuerza policial, fuerza de seguridad que en esa entidad sí tiene la capacidad de investigación y vigilancia junto con la policía estatal, eso no resultó favorable ni significó mejores resultados para que los delitos de despojo disminuyeran.

En datos obtenidos vía transparencia, en el 2021, esa demarcación destinó 686 millones 619 mil 576 pesos a seguridad, año en el que se reportaron cuatro mil 921 despojos. Un año después, la inversión policial incrementó a 843 millones 286 mil 121, pero no bajaron los delitos, pues ese crimen aumentó a cuatro mil 752 casos. En 2023 se gastaron mil 86 millones 426 mil 261 pesos, al mismo tiempo en que se denunciaron cuatro mil 886 invasiones, lapso en el que tampoco bajó la incidencia delictiva. En 2024 se contempla el desembolso de 999 millones 546 mil 52 pesos, periodo en el que van 861 irrupciones a hogares particulares.

Este grupo no se detiene; el pasado 12 de marzo, policías capitalinos encapsularon a un contingente de taxistas y transportistas del grupo “Los 300” en la avenida 608 a la altura de la estación del Metro Deportivo Oceanía en la alcaldía Gustavo A. Madero, los cuales partieron del Río de los Remedios y pretendían llegar a la Plaza de la Constitución. Los manifestantes exigían la liberación de su líder “El Conejo”.

Conforme a la Fiscalía mexiquense, otros hechos delictivos por los que el ahora detenido y su grupo son investigados son contra la salud, robo, encubrimiento por receptación, ataques a las vías de comunicación, disparo de arma de fuego y lesiones. En ese sentido, la institución indaga su relación con autoridades municipales anteriores de diversos municipios del Valle de México, principalmente Ecatepec.

Grupo criminal “los 300″ amaga con agresiones a civiles

El grupo criminal “Organización Unión 300” difundió en el municipio de Ecatepec de Morelos una advertencia de agresiones contra vecinos. A partir de la captura de su líder Luis “N”, alias “El Conejo”, cercano al exalcalde y hoy diputado federal, Fernando Vilchis, temen que la nueva administración y la fuerza policial les arrebate el poder que autoridades les “otorgaron”, por colusión u omisión, para apoderarse de las colonias y con el amparo de actores políticos, cometer delitos de alto impacto, por lo que amenazan con agredir a cualquier persona.

Tras las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para detener al “Conejo”, el grupo delictivo anunció que tomará represalias contra los habitantes del municipio mexiquense, lo que comunicó a través de una carta que los criminales repartieron en las colonias San Agustín, Ciudad Azteca, Sagitario, Fuentes de Ecatepec, El Carmen, Río de Luz, Fuentes de Aragón, Alfredo del Mazo, Unidad Verde y Alborada de Aragón. En el documento que Crónica tiene en su poder, los criminales señalan que agravarán su operación delictiva para que ningún otro grupo generador de violencia, ahora que Luis “N” está preso, tenga la intención de asentarse en el territorio.

Asimismo, subrayan que incrementará la extorsión a transportistas, comerciantes y empresarios, así como los despojos y daños a bienes de particulares, al igual que propiciarán la evasión de delincuentes arrestados por diversas corporaciones policiales.

“Llegó el momento de hacer una nueva limpieza para todos los vendedores y fumadores de drogas, foqueros, marihuaneros, ladrones callejeros, violadores, patinadores de carro, motos y fanfarrones, los tenemos en la mira”, se lee en el aviso membretado con su logotipo, junto a dibujos de armas largas.

“Jóvenes no los queremos ver en la calle robando, drogándose o fanfarroneando, a todos los ciudadanos hagan algo productivo de su vida. Juicio y muerte llegará a la hora de nuestra cacería inicial. Empezaremos muy pronto, le pedimos perdón a la sociedad si caen inocentes, pero ya están advertidos; si usted encuentra esta hoja avise a sus seres queridos, nuestra organización no tiene tiempo de repartir casa por casa”, amenazan en su comunicado.

Reclutamiento forzado para integrar “los 300″

La FGJEM proporcionó a este periódico información e indagatorias del modus operandi de este grupo delictivo, el cual, amplía su fuerza a través del reclutamiento forzado. Esa institución compartió que el 25 de octubre del 2023 detuvieron a José “N”, de 31 años, en la calle Obreros número cinco, de la colonia el Carmen, señalado del delito de extorsión. Durante su primera entrevista ante el Ministerio Público, el arrestado aceptó que integraba el grupo de “Los 300”, pero como víctima del cobro de piso, ya que dos meses atrás recibió una visita de unos sujetos (sin identificarlos), quienes le dejaron una tarjeta y le dijeron que tenía que pagar 50 pesos semanales y a cambio recibiría protección de amenazas de otros grupos y si tenía algún percance con la policía, se comunicara con un sujeto apodado “El Teclas” y llegarían a asistirlo.

Reconoció que, al momento de aceptar dicho pago semanal, le dejaron una calcomanía con la leyenda “300” en letras rojas, que tuvo que pegar en su camioneta que utiliza para el transporte de pollo.

Uno de los habitantes y exintegrante de la organización, en entrevista con Crónica, amplía el modo del reclutamiento forzado para integrar el grupo: “los 300 apoyaron la campaña de Fernando Vilchis, a cambio les dejó abrir muchos sitios de taxis piratas que se convirtieron en grupos de choque, que se comunican a través de grupos de Whatsapp para congregarse. A los transportistas, para no extorsionarlos, los obligan a agremiarse con sindicatos falsos, en los que prometen que te apoyarán si tienen problemas con la policía. Cuando estás adentro te dicen de cuánto es la cooperación, a veces es semanal o mensual, te dan tu etiqueta para que nadie se meta contigo, si tienes un percance vial van contigo y te apoyan, sin que intervenga la policía”.

“De los 300 de desprendieron otros subgrupos extensiones, como “La Chokiza”, “Los Guerreros”, “Los Mayas” y “Los Troyanos”, que tienen el mismo modo de operar pero con otro nombre, son dirigidos por el hijo del “Conejo”, que es “El Conejito”. La policía sabe que existen, en Ecatepec todos saben quiénes son los grupos y sus líderes, porque si formas parte ellos y llegas a un Ministerio Público, llegan para sacarte sin problemas porque te identifican con las estampas”.

“Cuando me metieron a Los Troyanos, pagué (de manera forzada) la cuota y en el grupo de Whatsapp te envían la información, además de que te obligan a apoyar cuando alguien tiene problemas con la policía y generar violencia. Los grupos que mueven a los 300 son los falsos sindicatos de transporte, que son Buzón, 25 de marzo y Los Acme, los más poderosos, se amparan con eso”.

“Si los 300 activan la alerta y piden apoyo del grupo, llegan al lugar del problema y tiran balazos, patean zaguanes e intimidan, la mayoría son transportistas que los obligan a cambio de protección, sin que la pidieran. Otra de sus maneras de extorsión son los préstamos de dinero con intereses muy altos, también los puntos de droga, si no les pagas, invaden los predios. Cuando ven casas vacías, abandonadas o que los dueños están de vacaciones, se meten los taxistas y le ponen una lona en la ventana que dice ‘propiedad de los 300’”.

Redes criminales en notarías permiten que grupos se fortalezcan

En entrevista con Crónica, el maestro en Seguridad Internacional egresado del King’s College London, Víctor Hernández, detalló que el crecimiento de los despojadores tiene que ver con la complicidad de las notarías con los grupos delictivos, las cuales, en ocasiones, son aliados de los grupos delictivos y proporcionan información del estado de los inmuebles a cambio de sumas económicas, sumado a la falta de programas de vivienda gubernamentales, que incitan a personas a invadir casas, crímenes que, acusó, el sistema de justicia no tiene la capacidad de perseguir, problemática que, consideró, se agravará con la elección del Poder Judicial.

“Aunque la policía tiene la capacidad para reaccionar, tiene que esperar la autorización del Ministerio Público, que a su vez se debe de apegar a la autorización de un juez. La única policía real para combatir el despojo son las Fiscalías. Nadie se puede meter a una casa a desalojar a alguien y realizar cualquier acto de autoridad si no es con vista del juez, en México no hay suficientes jueces ni Ministerios Públicos, solamente existen 13 mil MP para atender los 30 millones de delitos que se cometen; hay menos jueces y próximamente se paralizarán los juzgados con la elección del Poder Judicial”.

“No solamente pasa en los despojos, cualquier litigio, al entrar en contacto con el Poder Judicial es una maldición, uno penal por lo menos son 12 años, que no lo va a resolver la reforma judicial, lo que hace falta en México es más personal, más jueces, peritos, secretarios de acuerdos, porque personal de la policía nos sobran en las calles”.

“Hace falta más transparencia del Registro Público de la Propiedad, la cual no es accesible de manera digital, hay que desaparecer a las notarías en México, son una pérdida de tiempo y de dinero, que reaccionan muy lento en estas situaciones para acreditar quién es el dueño del inmueble; la figura de los notarios es del siglo dieciocho, que cumplió su función en aquel momento, trabajo que hoy puede realizarse de manera digital. Los notarios, en lugar de ayudar a combatir el despojo, son personas que lo facilitan y que muchas veces son cómplices de los despojos, hay redes criminales de notarios en todos los estados”, advirtió.

Añadió que en la zona metropolitana del valle de México se agravó la complicidad de autoridades de gobiernos de izquierda con los criminales despojadores: “fueron un movimiento acogido por el Partido de la Revolución Democrática y sus gobiernos, hay muchas unidades habitacionales que fueron construidas como recompensa al movilizar personas en mítines y votantes”.

El único plan de mejoramiento de hogares impulsado en los últimos años en la entidad es la entrega de tarjetas de Bienestar, no obstante, no contempla la adquisición de inmuebles, si no la construcción de más niveles o rehabilitaciones menores.

En redes sociales “Los 300” anuncian su fuerza y poderío y así como otros grupos delictivos, presumen qué vialidades les pertenecen y donde ninguna otra organización criminal puede ingresar, principalmente en la colonia San Agustín, al sur del municipio.

Según anuncian, la salida oriente de la estación Plaza Aragón del Metro y las calles México y Santa Teresa son de su propiedad; asimismo, el deportivo San Agustín, las avenidas Inglaterra, Francia, España, Polonia, Italia, Rusia, Francia, Brasil, Canadá, Turquía, así como Miguel Hidalgo, Díaz Ordaz, Álvaro Obregón, Francisco Villa, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Plutarco Elías Calles, Adolfo López Mateos y el cruce con Sor Juana Inés de la Cruz y así hasta los límites con la Autopista Siervo de la Nación. Sólo en esa colonia, anuncian que controlan alrededor de 27 hectáreas del municipio.