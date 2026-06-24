Para promover obras mundialistas, MC pide informe pormenorizado con fechas

Oposición señala que la Calzada Flotante fue inaugurada sin estar concluida

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México, solicitó a la Secretaria de Obras capitalina y a la jefa de gobierno, Clara Brugada, enviar un informe pormenorizado de las obras y las fechas de término de cada una de ellas, con la finalidad de promoverlas entre la ciudadanía, ello, luego de que se aprobara un punto de acuerdo para que los 66 legisladores locales y las 16 alcaldías las promovieran.

El coordinador de la bancada, Royfid Torres, señaló que su solicitud es debido al exhorto que se hizo hace unos días, pero “no existe transparencia, ni claridad de varias de las obras”.

Aseguró que es necesario que las y los legisladores cuenten con mayor información para poder difundir de manera clara y precisa todas las obras que se realizaron en la capital como parte de los preparativos para el Mundial.

“El presente punto de acuerdo tiene que ver con la solicitud de información del estado actual de esas obras, de los 23 mil millones de pesos, que solamente están transparentados 17 mil, que sí encuadraron en el punto de acuerdo que se discutió la semana pasada”, indicó.

Señala obras inconclusas

Roy Torres señaló que su iniciativa es de relevancia ya que hay obras inconclusas como el Jardín Flotante, que actualmente carece de conexión con el Metro Chabacano, mismo que tampoco está finalizado a totalidad y fue recién fue inaugurado.

“Requerimos saber cuándo va a suceder esto, sería importante para también poder informarlo a la ciudadanía. Toda la remodelación de la Línea 2 del metro, por ejemplo, sería importante saber cuándo va a estar completa en su totalidad”, añadió.

Además, consideró que se deben transparentar los contratos en cada una de las obras realizadas, pues también hay indicios y solicitudes de transparencia, así como notas periodísticas que, revelan, se trata de un mismo proveedor para todo.

“Me parece que es muy relevante conocer esta información, entonces es un punto de acuerdo, la verdad, muy sencillo”, agregó.

No estamos en contra de las obras

El emecista descartó que su bancada esté en contra de las obras o de la promoción de las mismas (que se acordó en una sesión previa), sino que busca hacer su trabajo de la mejor manera.

“Sólo pedimos que para hacer mejor el trabajo que nos pusieron a hacer en la sesión pasada, pues nos informen de manera detallada sobre estas obras, sobre los recursos, sobre los contratos y sobre todo, de los pequeños detalles”, finalizó el coordinador de Movimiento Ciudadano.