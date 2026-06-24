Estadio Ciudad de México Calles cerradas en el Centro de la CDMX por partido de México en el Mundial 2026 (Cuartoscuro)

El entusiasmo por el partido de México contra Chequia ha encendido las alarmas viales en el sur de la capital este miércoles 24 de junio. Con el fin de garantizar la protección de los miles de asistentes y agilizar el ingreso al Estadio Ciudad de México, las autoridades capitalinas han implementado un operativo de tránsito que contempla el despliegue de calles cerradas y filtros de seguridad.

¿Qué calles estarán cerradas por el partido de México hoy?

Entre las vías afectadas que presentan cortes a la circulación se encuentran las avenidas directamente cercanas a los accesos principales del recinto, así como los retornos y calles secundarias que alimentan las puertas de los estacionamientos oficiales.

Las principales vialidades con cierres parciales son:

Santa Úrsula

Circuito Azteca

Avenida del Imán y zona de Gran Sur

Calzada de Tlalpan

Calzada Acoxpa

Avenida Las Torres

¿Qué otras zonas de la CDMX se verán afectadas por el partido de México vs. Chequia?

Debido a que el impacto no solo se limitará a Santa Úrsula y a las vías cerradas comentadas anteriormente, también se verán afectadas las siguientes zonas:

Centro Histórico y entorno del Fan Fest del Zócalo

Paseo de la Reforma

Insurgentes Sur

Avenida Universidad

Corredores que conectan con Tlalpan y Periférico

Rutas alternas y opciones de transporte para el Estadio CDMX

Para los automovilistas que necesiten circular por el sector o deseen evitar las vialidades cerradas, las autopistas urbanas y los ejes que rodean la zona afectada funcionan como rutas alternas. Las autoridades recomiendan utilizar estas opciones viales:

Norte: División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo y Circuito Interior

Sur: Anillo Periférico, San Fernando e Insurgentes

Oriente: Miramontes, Eje 3 Cafetales y Canal Nacional

Poniente: Avenida Aztecas, Universidad e Insurgentes

Asimismo, para quienes asistan al partido de la Selección Mexicana, la recomendación principal es priorizar el uso del transporte público. Las autoridades emitieron un aviso informando que el horario de servicio del Metro y los sistemas de autobuses cercanos se extenderá hasta la 1:00 a. m., esto con el fin de mitigar el caos vehicular.