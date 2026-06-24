Pronóstico del tiempo para el partido de México vs Chequia y festejos en el Ángel ¿Vas al estadio? Conoce si lloverá en la CDMX hoy (CUARTOSCURO.COM)

Este miércoles jugará México vs. Chequia en el Estadio Ciudad de México y, mientras que algunos aficionados asistirán a este enfrentamiento, otros planean vivirlo desde distintas partes de la ciudad; por lo que aquí te compartimos cuál es el pronóstico de lluvias para hoy.

En la Ciudad de México, se espera que este miércoles 24 de junio, miles de aficionados se concentren en distintos puntos para apoyar a la Selección Mexicana en su último partido de fase de grupos. Sin embargo, deberán tomar sus precauciones, pues existe probabilidad de lluvias para esta tarde.

Pronóstico del clima para el partido de México vs. Chequia hoy

El partido de México vs. Chequia de hoy se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha informado cuál es el pronóstico del clima para quienes asistan a este encuentro.

De acuerdo con el SMN, para la tarde de este miércoles 24 de junio, en el Estadio Ciudad de México se esperan tormentas desde las 16:00 y hasta las 19:00 horas, tiempo en que comienza el partido de México vs. Chequia, por lo que deberás prevenir tu llegada al recinto.

Mientras que, durante el enfrentamiento de México vs. Chequia, en el estadio se registrarán chubascos y la temperatura mínima será de 16 °C y la máxima de 19 °C.

¿Va a llover en el Ángel de la Independencia durante los festejos?

Del mismo modo, el SMN ha informado que para el resto de la CDMX, en zonas como el Ángel de la Independencia o el Zócalo capitalino, también se registrarán tormentas durante la tarde de este miércoles 24 de junio, con temperaturas que irán de los 23 a los 25 °C.

Mientras que, para la noche, momento en el que se espera que miles de aficionados acudan al Ángel de la Independencia para festejar el paso de México a los dieciseisavos de final, existe probabilidad de chubascos.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México mantiene una alerta amarilla por pronóstico de fuertes lluvias y posible caída de granizo en toda la ciudad, por lo que recomienda usar paraguas o impermeables, así como evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.