Gobiernos federal y Edomex planifican crecimiento urbano en torno a los trenes AIFA-Pachuca y CDMX-Querétaro

Gobiernos federal y estatal planifican crecimiento urbano en torno a los trenes México-Pachuca y México-Querétaro

Los gobiernos de México y del Estado de México firmaron un convenio de colaboración y coordinación para impulsar el ordenamiento urbano en las zonas donde se ubicarán cuatro estaciones de los trenes de pasajeros México-Pachuca “Felipe Ángeles” y México-Querétaro dentro del territorio mexiquense.

El acuerdo fue suscrito por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura del Estado de México (Sedui), con la participación de los ayuntamientos de Coyotepec, Huehuetoca, Tecámac y Temascalapa.

El convenio tiene como objetivo realizar acciones conjuntas para elaborar estudios de ordenamiento territorial y gestión del suelo que permitan planificar el crecimiento urbano asociado a la construcción y operación de la nueva infraestructura ferroviaria.

Luego de la firma del acuerdo, realizada en Metepec, el titular de la Sedui, Carlos Maza Lara, mencionó la importancia de coordinar esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno para atender los retos de desarrollo urbano que generan proyectos de gran escala, como los trenes de pasajeros y las instalaciones aeroportuarias.

Las autoridades informaron que los trabajos se enfocarán en las zonas de influencia de las estaciones San Lucas Xolox, Empalme del Rey, Huitzila y Huehuetoca, con el propósito de promover entornos seguros, accesibles y sostenibles, así como una distribución equilibrada de beneficios y responsabilidades derivadas de estos proyectos.

El convenio prevé la identificación técnica, jurídica y administrativa de las necesidades territoriales de cada zona, así como la elaboración de escenarios prospectivos para evaluar los posibles impactos del desarrollo ferroviario y orientar el crecimiento urbano de manera ordenada.

Según lo informado por las dependencias participantes, la colaboración entre los tres órdenes de gobierno busca aprovechar los beneficios económicos y de movilidad asociados a los nuevos trenes de pasajeros, al tiempo que se atienden los desafíos relacionados con el uso del suelo, la expansión urbana y la provisión de servicios.