Queremos un cambio radical, un Poder Judicial cercano a la gente: Martín Anaya, candidato en CDMX

Daniel Martín Anaya Padua con una ciudadana

Daniel Martín Anaya Padua es uno de los candidatos a las Magistraturas de Circuito en la Ciudad de México, en caso de ser electo, uno de sus objetivos es hacer que la justicia sea administrada con sentido humano, de manera objetiva e imparcial, “que haya un cambio radical en el Poder Judicial”.

“Hay que decirlo claro y firme, queremos que haya un cambio radical en el Poder Judicial, queremos que el Poder Judicial esté cercano a la gente, y para eso debemos de estar entre la gente y con la gente, eso es lo importante”, aseguró en entrevista con Crónica.

Los magistrados de circuito se encargan de revisar las inconformidades contra las decisiones de los juzgados de distrito y órganos judiciales locales. Además, ayudan a establecer precedentes para casos futuros y, con su trabajo, amplían los derechos y libertades de las y los ciudadanos.

Con una visión de impartir en todo momento justicia con sentido humano y social; buscando reconstruir el tejido social garantizando la imparcialidad y objetividad en cada caso, con sentencias claras y lenguaje ciudadano. Participa por el Distrito Judicial 07 (Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras), su nombre aparecerá en la boleta rosa con el número 16.

Daniel Martín se dijo honrado de poder participar en las elecciones del próximo 1 de junio, ya que se trata de un momento histórico para el país, “desde participar en la inscripción en el portal web, pasar por las diferentes etapas y lograr salir insaculado en “la famosa tómbola”.

“Me siento muy contento de ser partícipe del mismo, porque nos permite poder llegar a más personas, a la sociedad, a la gente que ha estado olvidada por las instituciones que en algún momento estaban debidamente construidas y tenemos la oportunidad de darle esa uniformidad de manera plural, equitativa objetiva, empática y humana”

Anaya Padua aseguró que una de las características que lo distingue entre otros candidatos es su cercanía con las y los ciudadanos, debido a que su trayectoria se lo ha permitido.

“He tenido la oportunidad de estar cerca de la gente y hemos podido identificar verdaderamente cuáles son las necesidades que la sociedad hoy por hoy tiene respecto a la justicia, eficacia, cuestiones de errores en los procedimientos, en la ejecución de los mismos; en todo aquello que se utiliza precisamente para la impartición de justicia”, mencionó.

Detalló que tiene 20 años de experiencia, lo que le ha permitido abarcar áreas jurídicas, normativas y contenciosas, “que nos permite entender una mayor arista, ampliada, para poder identificar justamente estas problemáticas que la gente ha tenido durante mucho tiempo”.

Principales propuestas

Martín Anaya comentó que ha realizado recorridos para acercarse a la gente y darles a conocer sus principales propuestas y aunque se ha encontrado con grandes gigantes como la apatía, siempre vence la información eficiente.

Una de sus propuestas es actuar de manera honesta, transparente, eficaz y de la mano con la gente, “no podemos permitir que la justicia siga siendo arrogante con los que menos tienen o con los que más tienen porque aquí la justicia, desafortunadamente, se ha visto que se va por los que tienen alguna amistad, algún lazo, algún caso de nepotismo”, aseguró.

“El juzgador que pretende llegar a través de este nuevo proceso, que ha sido abierto a la ciudadanía, debe tener valores que lo identifiquen como honestidad, objetividad y principalmente la idoneidad que demostraron durante todo este proceso”.

También destacó el acercamiento con la ciudadanía, con aquellos que piden que se les imparta justicia de manera cercana, “no podemos estar detrás de un escritorio y buscar impartir justicia, mirando de lejos a quien lo está pidiendo, tenemos que ser también empáticos en el sentido de poder ponernos en los zapatos de quién está pidiendo justicia”.

Comentó que el puesto por el que compite es para magistrado de circuito en materia administrativa y le corresponde verificar y supervisar el trabajo de las personas juzgadoras por lo que es de suma importancia actuar de manera objetiva, concreta y directa.

“Martin Anaya hoy pretende justamente, con los valores que hemos aprendido en casa, poder llegar a dar lo mejor de nosotros en el Poder Judicial… Hacer un cambio radical, que el Poder Judicial esté cercano a la gente, tengo esa capacidad para poder hacerlo y también la capacidad de poder tomar decisiones importantes en favor de quién verdaderamente le asista la razón”.

Indiferencia de la gente, el verdadero reto

Para Martín el principal reto es vencer la apatía, la indiferencia, que pueda tener la ciudadanía a este proceso, “ese es el reto a vencer, yo creo que informar de propuestas claras y de perfiles idóneos, de personas que verdaderamente tengan el interés de servir, eso permitirá que sea un complemento para vencer a estos grandes gigantes, llamados apatía, indiferencia y desinformación también”.

El candidato comentó que para él no fue un reto acercarse con la gente, ir a presentar sus propuestas, ni darse a conocer en redes sociales, ya que es algo que hace constantemente.

“En todo momento he tenido contacto con la gente, hemos sabido cuál es el pulso de la gente y la necesidad que tiene llámese de alto, bajo o nivel medio; es un factor importante que siento que me ha beneficiado en estos días poder escuchar a la gente para mí es un placer y es un beneficio tener la cercanía con la gente, no me da miedo acercarme a las personas”.

Comentó que durante sus recorridos ha notado que la gente está escéptica ante las elecciones del Poder Judicial, pero destacó que “siempre y cuando nosotros sepamos transmitir lo que nosotros queremos hacer, en este caso, la gente ha sido muy receptiva en los recorridos que he tenido, porque lo primero que hacemos antes de presentar a Daniel Martina Anaya como candidato es primero explicarle en qué consiste esta elección”.

“Una vez que le aclaramos esto a la ciudadanía, entonces ahora sí se interesa en poder conocer quién es Martín Anaya Padua… Siempre hablo en plural porque siempre hay personas valiosas, que están atrás, adelante al frente a la izquierda, y a la derecha que caminan junto a tu servidor y que buscamos que este proyecto sea efectivo y duradero”, destacó.

Detalló que luego de la explicación sobre las elecciones, las personas se interesan y hasta le piden que visite a sus familiares o vecinos, “siempre y cuando seamos claros de explicar en qué consiste esta elección la gente va a salir a votar. Tenemos una gran responsabilidad civil como candidatos, un voto informado y razonado hace la diferencia; provocamos que la gente se incite a poder participar el próximo 1 de junio”.

Para finalizar comentó que lo importante siempre es una buena actitud, “si nosotros no estamos convencidos de este proceso, creo que somos los primeros perdedores en esta elección, los candidatos tenemos que estar plenamente convencidos del papel que vamos a desempeñar el 1 de junio, pero hay que saberlo transmitir a la gente y que la gente lo pueda recibir con gusto como así nosotros tendremos el gusto de estrechar la mano de quién nos está escuchando”.