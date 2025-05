Hoy No Circula Sabatino: qué autos descansan en CDMX y Edomex este 24 de mayo

Hoy no Circula Este sábado se mantienen las restricciones vehiculares

El programa Hoy No Circula Sabatino está en vigor este sábado 24 de mayo en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México, como parte de las medidas permanentes para reducir las emisiones contaminantes en el Valle de México.

Para este sábado no se ha declarado contingencia ambiental, pero las reglas del Hoy No Circula Sabatino se aplicarán con normalidad, conforme a lo establecido por la Secretaría del Medio Ambiente de la capital (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Hoy No Circula Sabatino: ¿qué autos descansan este 24 de mayo?

Este 24 de mayo, la medida restrictiva afecta a los vehículos con holograma 1 cuya placa termine en número par, es decir, aquellos cuyas matrículas finalicen en 0, 2, 4, 6 u 8. Además, como cada fin de semana, también tienen prohibido circular los autos con holograma 2, así como vehículos foráneos, independientemente de la terminación de su placa o día del mes.

Hoy No Circula Sábado

Los vehículos exentos de esta regulación incluyen los que portan hologramas 0 y 00, así como vehículos eléctricos o híbridos, los cuales pueden circular libremente gracias a su baja o nula emisión de contaminantes.

¿A qué hora termina el Hoy No Circula hoy?

El horario de aplicación del Hoy No Circula Sabatino inicia a las 5:00 horas y concluye a las 22:00 horas, cubriendo toda la jornada vehicular diurna. La restricción es válida tanto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México como en 18 municipios conurbados del Estado de México, que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Los domingos siguen siendo el único día sin ningún tipo de restricción vehicular en el Valle de México, salvo en casos extraordinarios en que la CAMe active medidas especiales por emergencias ambientales.

¿Podría activarse una contingencia ambiental en el Valle de México?

Aunque hasta el momento no hay declaratoria de contingencia, el pronóstico de calidad del aire puede modificar de manera inesperada el escenario en temporada de altas temperaturas, lo que obligaría a aplicar medidas extraordinarias, como el doble Hoy No Circula.

Consulta el Hoy No Circula Sabatino antes de salir

Antes de planear cualquier trayecto este 24 de mayo, revisa el estatus actual del Hoy No Circula y asegúrate de que tu auto no esté sujeto a restricción. Circular en día prohibido puede derivar en multas y sanciones, además de contribuir a la saturación del aire en la capital.