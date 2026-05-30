Reportan pérdidas de 100 mdp por bloqueos de CNTE; desde el Congreso exigen entrega de apoyos a establecimientos

CNTE cierra paso en Reforma

Desde el Congreso de la Ciudad de México la bancada del PAN exigió al Gobierno local no retrasar y abrir apoyos para negocios y comercios afectados por las movilizaciones del CNTE, ello a través de un censo con criterios sin distinción partidista y con base a la suma de pérdidas económicas.

Lo anterior, debido a que la CNTE ha provocado cierres viales y restricciones de movilidad en el Centro Histórico de la Ciudad de México con sus protestas.

La bancada dio a conocer que los empresarios han solicitado diálogo con el gobierno central para exponer sus inquietudes y propuestas para evitar que este plantón siga dañando y generando pérdidas.

Fue la diputada Laura Álvarez quien llamó a las autoridades capitalinas para transparentar las razones de los cierres, presentar planes de mitigación para comerciantes afectados y establecer mecanismos que permitan reducir el impacto económico y social de estas medidas.

“La Ciudad de México necesita orden, planeación y sensibilidad con quienes generan empleo y sostienen la economía todos los días. No podemos normalizar decisiones que terminan castigando a quienes trabajan y producen”.

Laura Álvarez señaló que, “la movilidad no puede convertirse en una víctima más de la improvisación gubernamental”.

Señaló que cada calle cerrada representa menos clientes para los negocios, menos ventas para los comerciantes y mayores costos para quienes trabajan o realizan actividades en el “corazón de la capital”.

La legisladora indicó que los cierres prolongados provocan pérdidas económicas para restaurantes, hoteles, comercios establecidos, mercados, transportistas y trabajadores independientes que dependen del flujo diario de visitantes y consumidores.

Además, destacó que las afectaciones no sólo impactan a quienes tienen negocios en la zona, sino también a miles de trabajadores que deben invertir más tiempo y dinero para trasladarse a sus centros laborales.

“Mientras las familias enfrentan una situación económica complicada, el gobierno debe tomar decisiones responsables que garanticen el derecho a la movilidad y protejan la actividad económica de la ciudad”, afirmó.