Arranca el Nuevo Modelo de Gestión de Casos de la FGJCDMX

FGJCDMX Instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). (MARIO JASSO / CUARTOSCURO)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició el Nuevo Modelo de Gestión de Casos, el cual se ofrecerá de manera más rápida y efectiva una respuesta institucional diferenciada a las demandas de la ciudadanía, con la finalidad de que cada carpeta de investigación sea tratada según su naturaleza, gravedad y necesidades procesales desde el primer momento.

Con este nuevo plan de trabajo que pretende generar una inercia y ritmo de investigación ágil para evitar el rezago de casos, se creará el Nuevo Sistema de Clasificación de Denuncias, se podrá identificar de manera más precisa los ilícitos más complejos y graves que requieren atención especializada y acompañamiento de la Policía de Investigación (PDI), de tal manera que se puedan judicializar a la brevedad, ya sea a través de órdenes de aprehensión, procedimientos abreviados que sean manejados desde las coordinaciones territoriales y que el Poder Judicial otorgue sentenciados condenatorias a los imputados.

Además, con la Nueva Unidad de Imputado Conocido, se podrá identificar qué persona cometió el delito. La fiscal general, Bertha Alcalde Luján, detalló que con este nuevo procedimiento se solicita un número importante de diligencias de investigación a la PDI y de peritajes a los servicios periciales, sin que se agote la identidad de la persona agresora.

También, con la Unidad de Salidas Alternas, en conjunto con la de Mediación, la Fiscalía tiene la intención de demostrar que la justicia no significa únicamente sentencias condenatorias o prisión preventiva, si no que también son mecanismos alternativos de solución de controversias y acuerdos reparatorios.

Así, con la Unidad de Determinación se estudiarán los casos en los que ya no existe ninguna línea de investigación por agotar, para rápidamente determinar el no ejercicio de la acción penal, cuando se establezca que no existen conductas delictivas, de tal manera que se reduzca la carga de trabajo para la PDI y se enfoquen en los casos más complejos.

Otro de los ejes fundamentales es la Unidad de Atención Temprana, en donde se mejore la atención ciudadana, se clasifiquen las carpetas en el que se canalice cada expediente a la unidad correspondiente y ofrecer una solución más pronta y satisfactoria a cada denuncia.