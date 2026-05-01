Inspección al Trolebús Elevado ocurre tras alertas vecinales en Iztapalapa

Trolebús elevado Usuarios han manifestado su preocupación en redes sociales por una presunta separación en un tramo específico del trayecto.

Autoridades de movilidad capitalinas iniciaron trabajos de inspección y reforzamiento en un tramo del Trolebús Elevado en la alcaldía Iztapalapa, luego de que en días recientes se reportaran afectaciones visibles en la infraestructura.

Las labores se concentran entre las estaciones Meyehualco y Papalotl, en la Línea 10, donde brigadas técnicas realizan evaluaciones estructurales como parte de un programa de mantenimiento, informaron dependencias del gobierno local.

La intervención ocurre después de que vecinos de la zona alertaran sobre la aparición de grietas, separaciones en la estructura y hundimientos en el terreno cercano al viaducto elevado.

Testimonios recabados en días recientes señalan que algunas aberturas han incrementado su tamaño con el paso del tiempo, lo que generó inquietud entre usuarios del sistema.

Ante esta situación, las autoridades señalaron que los trabajos tienen carácter preventivo y forman parte de protocolos permanentes de supervisión. También aseguraron que el servicio del Trolebús Elevado continúa operando con normalidad.

El Trolebús Elevado, inaugurado en 2022 como uno de los principales proyectos de movilidad en el oriente de la capital, transporta diariamente a miles de usuarios y conecta puntos estratégicos de Iztapalapa en un recorrido elevado de varios kilómetros.

Al mismo tiempo que avanzan las inspecciones, habitantes de la zona han pedido que se mantenga vigilancia constante y que se informe con transparencia sobre los resultados de los estudios técnicos, ante el temor de que las afectaciones puedan escalar.