Convocan a jornada de limpieza en el Río Chico de los Remedios en Naucalpan

Convocan a jornada de limpieza en el Río Chico de los Remedios

Con el objetivo de fomentar el cuidado del medio ambiente y promover la participación ciudadana, autoridades municipales invitan a la población a sumarse a una jornada de limpieza en el Río Chico de los Remedios.

De acuerdo con la convocatoria difundida por la Dirección de Medio Ambiente, esta actividad se llevará a cabo el próximo viernes 8 de mayo a partir de las 9:00 horas, en un esfuerzo conjunto por mejorar las condiciones de este espacio natural y reducir la contaminación que afecta a la zona.

El punto de encuentro será en la dirección 572 de Los Arcos, en la colonia Paseos del Bosque, en Naucalpan de Juárez, donde se espera la asistencia de vecinas, vecinos y voluntarios interesados en contribuir al saneamiento del río.

En la invitación, las autoridades recomiendan a los participantes acudir con guantes, ropa cómoda y costales para la recolección de residuos, con el fin de facilitar las labores de limpieza y garantizar la seguridad de quienes se sumen a esta jornada.

Convocan a jornada de limpieza en el Río Chico de los Remedios

Este tipo de actividades buscan generar conciencia sobre la importancia de mantener limpios los cuerpos de agua, ya que la acumulación de basura no solo afecta el entorno natural, sino que también puede provocar problemas de salud y afectar la calidad de vida de las comunidades cercanas.

Además, la jornada representa una oportunidad para fortalecer la cultura ambiental y fomentar la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno en el cuidado de los recursos naturales.

Autoridades municipales señalaron que la participación ciudadana es fundamental para lograr cambios significativos en el entorno, por lo que hicieron un llamado a la población a involucrarse en este tipo de iniciativas que contribuyen a la preservación del medio ambiente. Destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para impulsar prácticas sostenibles en el municipio y mejorar las condiciones ecológicas de espacios naturales como el Río Chico de los Remedios.