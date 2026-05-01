Aprueban integración del Comité Anticorrupción en Huixquilucan

El gobierno municipal de Huixquilucan aprobó la integración del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y prevenir actos de corrupción dentro de la administración pública.

De acuerdo con información oficial, este comité tendrá funciones importantes para vigilar el uso adecuado de los recursos públicos, así como para coordinar acciones entre distintas áreas del gobierno municipal. Su implementación forma parte de las estrategias locales alineadas con el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual busca combatir prácticas indebidas en los distintos niveles de gobierno.

El Comité Coordinador Municipal fue aprobado para el periodo del 16 de mayo de 2026 al 15 de mayo de 2027. Estará integrado por Rogelio Ambrosio Meneses Aguilar, quien también funge como presidente del Comité de Participación Ciudadana; Benito García Ávalos, titular del Órgano Interno de Control Municipal; y Diego Tejeda Calvario, responsable de la Unidad de Transparencia Municipal.

Durante la sesión de Cabildo en la que se avaló esta integración, autoridades municipales destacaron la importancia de contar con organismos que supervisen y evalúen el desempeño de los servidores públicos. Señalaron que este tipo de acciones permiten generar mayor confianza entre la ciudadanía, ya que se busca garantizar un manejo honesto y eficiente del presupuesto.

Asimismo, se informó que también se aprobó la incorporación de Marycarmen Gómez Gil al Comité de Participación Ciudadana, lo que permitirá reforzar la vigilancia social sobre el uso de los recursos y fomentar la participación de la población en temas de transparencia.

El gobierno municipal subrayó que la creación y fortalecimiento de este comité es parte de una estrategia más amplia para consolidar a Huixquilucan como un referente en buenas prácticas de gobierno. Entre sus principales funciones estará diseñar mecanismos de control interno, detectar posibles irregularidades administrativas y promover políticas públicas enfocadas en la prevención de la corrupción.

Además, el Comité Coordinador Municipal tendrá la tarea de coordinar esfuerzos con otras instancias encargadas de la fiscalización y el control, lo que permitirá una mejor comunicación entre dependencias y una respuesta más efectiva ante posibles actos indebidos.

Los sistemas municipales anticorrupción son clave para combatir problemas que afectan directamente a la ciudadanía, como el mal uso de recursos o la falta de transparencia en la toma de decisiones. Por ello, la participación ciudadana dentro de estos organismos es considerada fundamental para garantizar su correcto funcionamiento.