Rescatan con luz y color el Deportivo San Andrés en Ecatepec

El Deportivo San Andrés fue rehabilitado y transformado en un espacio lleno de color, deporte y convivencia social, como parte de las acciones del gobierno municipal encabezado por Azucena Cisneros Coss para recuperar espacios públicos en la zona alta de la Sierra de Guadalupe.

Ubicado en la colonia Los Bordos, este deportivo fue intervenido para beneficio de niñas, niños y jóvenes, quienes ahora cuentan con un lugar digno para realizar actividades recreativas y deportivas como basquetbol, futbol, box y zumba.

Durante la inauguración, la alcaldesa destacó que la recuperación de estos espacios busca generar un cambio positivo en la comunidad. Señaló que el uso del color y la iluminación tiene como propósito incentivar mejores conductas y fortalecer el tejido social entre los habitantes.

“Mucha luz, mucho color para que la gente vea un cambio radical”, expresó la edil, quien participó en un partido de basquetbol para inaugurar las canchas rehabilitadas.

El proyecto incluyó la intervención artística del colectivo Boa Mistura, que pintó un mural multicolor con la palabra “LUZ” sobre las canchas y gradas, visible incluso desde el Mexicable. Esta obra busca no solo embellecer el espacio, sino también convertirlo en un punto de referencia para la comunidad.

La colonia Los Bordos, perteneciente a la región de San Andrés de La Cañada, ha enfrentado durante años diversas carencias, especialmente en servicios públicos y espacios adecuados para el esparcimiento. Por ello, la rehabilitación del deportivo responde a una petición ciudadana planteada en las Mesas Comunitarias de Paz.

Además, el Deportivo San Andrés se convirtió en sede del programa “Cambia de Cancha”, el cual promueve el deporte entre jóvenes para alejarlos de conductas antisociales. En este espacio se imparten diversas disciplinas que fomentan la sana convivencia y el desarrollo integral.

Durante el evento inaugural también se llevó a cabo un partido entre los equipos Cambia de Cancha y Correcaminos de Santa María Tulpetlac, este último reconocido recientemente por obtener el tercer lugar en la Olimpiada Nacional Indígena Horacio Llamas 2026. Sus integrantes fueron felicitados por autoridades municipales por su desempeño deportivo.

La intervención del deportivo incluyó la pinta de gradas con mensajes que refuerzan el sentido de comunidad, como la frase “Aquí arriba. Bajo esta luz que nos une”, que simboliza la unión entre los habitantes de la zona.