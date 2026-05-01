Conmemoran el Día del Trabajo en Tlalnepantla con llamado a la unidad laboral

En el marco del Día Internacional del Trabajo, el presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, encabezó una ceremonia conmemorativa en la que destacó la importancia de la lucha histórica de los trabajadores para la conquista de sus derechos laborales.

Durante el evento, el alcalde recordó que esta fecha representa un momento clave para reconocer los avances logrados a lo largo de los años, así como para reflexionar sobre los retos que aún enfrentan las y los trabajadores. Señaló que los derechos laborales que hoy existen son resultado de movimientos sociales que exigieron mejores condiciones de trabajo, justicia y dignidad.

En la ceremonia se rindió homenaje a los mártires de Chicago, Cananea y Río Blanco, quienes son considerados símbolos de la lucha obrera a nivel nacional e internacional. Las autoridades destacaron que estos hechos históricos marcaron un antes y un después en la defensa de los derechos laborares, como la jornada de ocho horas y condiciones de empleo.

Asimismo, se refrendó el compromiso del gobierno municipal con la mejora de las condiciones laborales en Tlalnepantla. Raciel Pérez Cruz aseguró que su administración continuará trabajando de la mano con los distintos sectores para garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores y promover entornos laborales justos.

Al acto se sumaron diversas organizaciones sindicales como SUTEyM, CTM, COCEM, CTC, CROM y CROC, quienes participaron en esta jornada conmemorativa que reflejó unidad y compromiso entre autoridades, líderes sindicales y la base trabajadora.

La presencia de estos organismos fue destacada como un elemento fundamental para fortalecer el diálogo entre gobierno y trabajadores, ya que permite atender de manera conjunta las necesidades del sector laboral y buscar soluciones a problemáticas comunes.

El evento también contó con la participación del profesor Norberto Morales Poblete, Secretario del Trabajo del Estado de México, quien reconoció la importancia de mantener la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y las organizaciones sindicales para seguir avanzando en la protección de los derechos laborales.

Durante su intervención, el funcionario estatal subrayó que el trabajo digno es un pilar fundamental para el desarrollo social y económico, por lo que reiteró el compromiso del gobierno estatal para impulsar políticas que beneficien a las y los trabajadores mexiquenses.

La conmemoración del Día Internacional del Trabajo en Tlalnepantla concluyó con un mensaje de unidad, en el que se hizo un llamado a continuar fortaleciendo la colaboración entre autoridades, sindicatos y trabajadores para enfrentar los desafíos actuales del mundo laboral.