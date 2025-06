Dictan 14 y 12 años de prisión al “Bart” y al “Pool”, responsables del atentado contra Ciro Gómez Leyva

Detenido Héctor "N", alias "El Bart". (SSC)

Un juez dictó la pena de 14 años de prisión a Héctor Martínez Hernández, alias “El Bart” y 12 años a Pool Pedro Francisco Gómez, “El Pool”, autor y coautor material del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido el 15 de diciembre del 2022.

La autoridad judicial en el del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, Edmundo Manuel Perisquía, determinó que Héctor Eduardo “N”, alias “El Bart” tiene responsabilidad penal en la comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) establecieron que tras la persecución, cuando la víctima salió de la televisora, Héctor Eduardo “N” disparó directamente en contra del periodista, con un arma de fuego desde una motocicleta en movimiento, con intención de privarlo de la vida.

Gracias al trabajo de investigación y las pruebas presentadas por el Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), se logró acreditar plenamente que “El Bart” fue el autor material del atentado, y que actuó con dolo directo al dirigir los disparos a zonas vitales del conductor, sin que el homicidio se consumara debido únicamente al blindaje del vehículo.

El Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte impuso una pena de 14 años de prisión en contra de Héctor Eduardo “N”, y se reconoció la gravedad del hecho y la existencia de elementos calificativos en la tentativa de homicidio y asociación delictuosa agravada.

También, el juez dictó sentencia condenatoria en procedimiento abreviado en contra de Pool Pedro, por su responsabilidad penal en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada.

Detenido Pedro Pool. (FGJCDMX)

La investigación desarrollada por la FGR estableció que Pool Pedro participó como coautor material del atentado, al coordinar directamente la ejecución del ataque, en cumplimiento de instrucciones del Armando Escárcega Valdez, alias “El Patrón”, presunto autor intelectual de la agresión.

El comunicador reaccionó a la resolución judicial: “para Héctor Martínez Jiménez y Pool Pedro Gómez Jaramillo, sentenciados hoy a 14 y 12 años, respectivamente, por tratar de matarme: no hay agravio de mi parte, ustedes nos metieron en este juego, este es el desenlace. No puedo decir que lo lamento, pero tampoco me alegra”, escribió en su red social X.

Múltiples detenciones por el atentado

“El Bart” fue detenido en enero del 2023 en el estado de Michoacán, tripulante de la motocicleta color negro con naranja que participó en el atentado y quien disparó en contra del periodista.

En octubre del 2023 fue arrestado Armando “E” alias “El Patrón” en la ciudad de Delano, California. El aprehendido es quien habría planeado en el crimen y a quien “Bart” y “Pool” obedecían.

El sujeto, quien es señalado del delito de asociación delictuosa fue puesto a disposición de un juez que determinará el proceso de extradición. La FGR asumió todas las diligencias del caso, luego de que en septiembre pasado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) le entregó la competencia jurídica.

El 15 de enero del 2023, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) dio a conocer la detención de un 11 personas que presuntamente están relacionadas con el ataque a Gómez Leyva, entre los que se encuentran Pedro Pool “N”, Cynthia “N”, Elizabeth “N”, Aniceto “N”, Carmen “N”, Sergio “N”, Daniela “N”, Junnuen “N”, Tanta “N”, Juan “N”, Héctor “N” y Alberto “N”. Los hombres fueron encarcelados en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, mientras que las mujeres fueron privadas de la libertad en el penal de Santa Marta Acatitla.

La persecución contra los criminales y el esfuerzo para que recibieran el peso de la ley no se detuvo. En junio del 2024, un juez dictó una pena de tres años y seis meses en prisión para Yunuen “N”, una de las implicadas en el ataque.

Durante la audiencia celebrada en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, la autoridad judicial sumó a la condena una multa por ocho mil 400 pesos, sin embargo, se le dio una sustitución de la sanción de tratamiento en libertad.

La mujer fue juzgada por el delito de asociación delictuosa, debido a que al ser esposa de Azael “N”, uno de los criminales que atentó contra Gómez Leyva, por lo que tenía conocimiento de las actividades de la banda que fue contratada para asesinar al periodista cuando salió de las instalaciones de Imagen Televisión.

Cuando el domicilio de Yunuen “N” fue cateado, los elementos policiacos hallaron droga y armas.

Yunuen “N” fue la quinta mujer que es juzgada por la agresión hacia el periodista, el pasado 26 de febrero, Lesly Soledad “N”, Tania Jacqueline “N”, Elizabeth “N” y Daniela “N”, también implicadas en el atentado, fueron declaradas culpables y sentenciadas a tres años con once meses y 16 días de cárcel, quienes también llevarán su proceso en libertad.

A ellas también se les imputó el delito de asociación delictuosa y sumado a los años de cárcel, tendrán que pagar una multa de 10 mil 270 pesos, no obstante, al permanecer fuera del reclusorio, solamente acuden periódicamente a firmar la continuidad de su situación jurídica.

Recreación de los hechos

Los agresores habrían vigilado a Gómez Leyva nueve días antes del ataque, registros en video identificaron al vehículo Seat Ibiza color negro al exterior de la televisora Imagen Televisión, donde Ciro es el titular del noticieron nocturno.

El día de los hechos, la víctima fue atacada con disparos de arma de fuego mientras salía de las instalaciones de la televisora donde trabaja, en avenida Universidad, de la alcaldía Coyoacán.

Gracias a las cámaras se pudo reconstruir el atentado. A las 22:42, el vehículo Seat Ibiza color negro arribó a las inmediaciones de Grupo Imagen, de manera simultánea, el automóvil Seat color gris circuló en el cruce de las avenidas Universidad y Miguel Ángel de Quevedo.

Del segundo automotor descendió una persona que cruza avenida universidad, para reunirse con el “Bart”, quien conducía la motocicleta a las 22:45.

A las 22:58, el Chevrolet Corsa llegó a la intersección de Carmelita y Vito Alessio Robles, en la colonia Florida, de la alcaldía Álvaro Obregón, donde vive el periodista.

Después, a las 23:00 horas, Ciro abandonó las instalaciones de la televisora en su camioneta color gris. Posteriormente, el Ibiza color negro le dio seguimiento sobre avenida Universidad.

Cuando llegaron a la calle Tecoyotitla, sobre la calle Juventino Rosas, el tirador sostenía el arma a la altura de la cintura. Ahí, el vehículo Seat negro, quien iba adelante de la camioneta de la víctima, descendió la velocidad para propiciar que la motocicleta le de alcance y se le empareje.

El “Barta” le disparó en al ventanilla del conductor, después en el parabrisas y el cofre de la camioneta.

Los automovilistas que estaban detrás huyeron en reversa.

Tras el ataque, “El Bart” y “El Pool” hulleron por avenida Insurgentes Sur, Barranca del Muerto hacia las calles de Moras y Parroquia en la Colonia del Valle Sur, de la alcaldía Benito Juárez; a las 23:14 horas, donde desciende de ña motocicleta en el cruce de las calles Parroquia y Eje 3 Sur.

“El Pool” arrojó la chamarra que portaba desde la motocicleta en movimiento. Un minuto después, descendió del vehículo.

Después, el chofer dobló por avenida Coyoacán y fue captado a las 23:25 horas, en calles de la colonia del Valle Sur, donde caminó hasta las calles Amores y Eje 8. En ese sitio abordó un vehículo color gris y se trasladó a una Unidad habitacional en la colonia Santa Anita, en la alcaldía Iztacalco, a la cual ingresó a las 00:05 horas. Ahí se reunió con tres integrantes más del grupo delictivo que planeó el asesinato.

Mientras tanto, el Seat Ibiza negro se trasladó a una Unidad Habitacional en la colonia Lorenzo Boturini. A la 1:01 horas, abordaron una camioneta Acura color negro y se dirigieron a la colonia Santa Anita, con los participantes del atentado.