GCDMX instala 12 pantallas más en alrededores del Zócalo, por saturación en Fan Fest

Horarios Fan Fest en el Zócalo CDMX ¿Qué partidos del Mundial se transmitirán este sábado 13 de junio?

El Gobierno de la Ciudad de México informó que para el partido de México contra Corea del Sur se instalaron 12 pantallas complementarias en los alrededores del Zócalo.

Lo anterior, debido a la afluencia de personas que han llegado al Fan Fest, cuyo aforo máximo permitido es de 55 mil personas.

El Gobierno local recomendó que en caso de estar lleno el Zócalo, los asistentes pueden disfrutar del partido en los siguientes lugares:

- Avenida Juárez (frente al Palacio de Bellas Artes y a la Alameda Central).

- 20 de Noviembre (esquina con Rep. De Uruguay, Mesones y Regina).

- Pino Suárez (esquina con Rep. De Uruguay y Rep. Del Salvador).

- Palma (esquina con 5 de Mayo, Madero y 16 de Septiembre).

- 5 de Mayo (esquina con Isabel la Católica).

También hizo un llamado a las y los ciudadanos a los 18 Festivales Futboleros que se ubican en todas las alcaldías de la Ciudad de México.

-Parque La Bombilla, Álvaro Obregón

-Parque Tezozómoc, Azcapotzalco

-Parque Las Américas, Benito Juárez

-Parque de la Consolación, Coyoacán

-Deportivo San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa

-Plaza Garibaldi, Cuauhtémoc

-Campos Revolución, Gustavo A. Madero

-Deportivo Hermanos Galeana, Gustavo A. Madero

-Utopía Mixhuca, Iztacalco

-Utopía Meyehualco, Iztapalapa

-Central de Abastos, Iztapalapa

-Unidad Independencia, La Magdalena Contreras