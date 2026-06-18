Participan los 125 municipios mexiquenses en encuentro sobre políticas de igualdad de género

La Secretaría de las Mujeres del Estado de México llevó a cabo el “Encuentro con Instancias Municipales de las Mujeres”, en el que participaron representantes de los 125 municipios de la entidad para compartir información sobre programas, servicios y mecanismos de atención orientados al bienestar de las mujeres.

La dependencia indicó que el encuentro buscó fortalecer la coordinación entre los gobiernos municipales y estatal para facilitar la implementación de políticas públicas con perspectiva de género y ampliar el alcance de los apoyos dirigidos a la población femenina, así como a niñas, niños y adolescentes.

En la reunión de mencionó el papel de los Sistemas Municipales para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres como mecanismos de vinculación interinstitucional para promover acciones relacionadas con la igualdad sustantiva y la prevención de la violencia de género.

La secretaria de las Mujeres, María Esther Rodríguez Hernández, señaló que la jornada permitió intercambiar información, experiencias y herramientas de trabajo entre las instancias municipales y la dependencia estatal, con el propósito de fortalecer la colaboración institucional en favor de las mujeres de la entidad.

También reconoció la labor de las y los servidores públicos estatales y municipales encargados de la atención directa a la ciudadanía y de la promoción de redes comunitarias.

En el marco del encuentro, la funcionaria informó que actualmente 102 de los 125 municipios mexiquenses han establecido una ruta de trabajo para la prevención y atención de la violencia de género, derivada del “Compromiso por la Igualdad” suscrito en marzo pasado.

Las autoridades también presentaron programas y acciones impulsados por la Secretaría de las Mujeres, entre ellos “Mujeres Extraordinarias” y las “Ferias de Mujeres Emprendedoras”. Además, participaron áreas de coordinación jurídica, igualdad de género y erradicación de la violencia, así como representantes del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) del Estado de México.

Como parte de las actividades, se impartió el taller “Elaboración de proyectos con perspectiva de género”, enfocado en fortalecer las capacidades del personal participante para incorporar criterios de igualdad de género en la planeación, programación y presupuestación de proyectos públicos.