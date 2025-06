Vecinos organizan Laureano Fest; reforzará la lucha para salvaguardar al árbol de la BJ

Vecinos organizarán el Laureano Fest

El movimiento “Salvemos a Laureano” sigue trabajando en acciones para fortalecer la lucha por la salvaguarda del Laurel centenario ubicado en la alcaldía Benito Juárez, en esta ocasión se realizará un festival con distintas actividades artísticas y culturales para toda la familia.

Laureano, el Laurel de la india de más de 100 años, así como un pirul y una palmera son amenazados por la construcción de un proyecto inmobiliario, en la colonia Tlacoquemécatl del Valle, de la demarcación antes mencionada.

El evento se realizará el próximo sábado 21 de junio, se llamará “Laureano Fest”, se realizarán números musicales y algunas expresiones artísticas de vecinos, así como distintas actividades culturales a las afueras del predio donde se encuentra el árbol, ubicado en Miguel Laurent 48 y zonas aledañas.

Actualmente el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría del Medio Ambiente de la capital mostraron su postura y buscan nombrar al laurel Patrimonio Monumental y aseguraron que no se afectará en lo más mínimo.

En rueda de prensa y acompañada por vecinos de distintas colonias de la demarcación, la vocera del movimiento, Patricia Solano, dio a conocer lo anterior y comentó que el especimen centenario se encuentra en estos momentos bajo el dictamen de especialistas contratados por ellos mismos, en espera de que la alcaldía y el desarrollador hagan lo propio para confirmar la buena salud del árbol.

Recordó que la lucha para evitar la tala del los ejemplares inició desde hace un mes y, aseguró que las y los vecinos confían en lo dicho por el Gobierno local.

La vocera aseguró que se trata de un movimiento vecinal, “apartidista, sin colores” y aprovechó para invitar a quienes quieran sumarse a la iniciativa.

“Nosotros hemos tenido apoyo y agradecemos a todas las instancias de gobierno de la capital y la alcaldía, así como vecinos de distintas colonias, lo que fortalece esta lucha vecinal”, añadió.

Dio a conocer que actualmente ya está ingresado el primer amparo con el Folio P-853/2025-IX ante un juzgado en materia administrativa, sustentando por más de nueve mil firmas, físicas y vía la plataforma change.org, y en próximos días ingresarán otro amparo para fortalecer la batalla jurídica.

“Nosotros no queremos que un juez nos diga ‘no procede por tal o cual razón’, entonces ya estamos trabajando en este nuevo amparo para poder sostener la lucha en tribunales”.

“Nosotros estamos conscientes de que sin el apoyo de las autoridades de la ciudad esta lucha no tendría eco y confiamos que, tanto la Sedema como la jefa de gobierno, ya respaldaron esta postura de la denominación como Patrimonio Monumental, lo cual nos da confianza. Hacemos un llamado a la unidad y no segregar un esfuerzo que es de todos con posiciones que en definitiva no sumarán a salvar a Laureano”, sentenció.