Vuelos de CDMX a Estados Unidos: Aeroméxico suma tres nuevas rutas de viaje (Mario Jasso)

La aerolínea confirmó que a partir de junio del próximo año, en alianza con Delta Air Lines, añadirá vuelos directos a tres nuevas ciudades, además de un segundo vuelo diario a uno de sus destinos.

Con el objetivo de crear mayores conexiones de turismo entre México y Estados Unidos, además de compartir la riqueza cultura del país.

¿Cuáles son los nuevos vuelos directos de Aeroméxico?

Aeroméxico implementará tres rutas directas desde Ciudad de México, a partir de junio del próximo año.

Nuevo Orleans, Lousiana, con 4 vuelos semanas a partir del jueves 17 de junio de 2027.

Nashville, Tennessee, con 4 vuelos semanales a partir del domingo 13 de junio de 2027, y el lunes 14 de junio partiendo de Nashville.

San Pedro, Puerto Rico, con 4 vuelos semanales a partir del jueves 24 de junio de 2027, y el viernes 25 de junio partiendo de San Juan.

Asimismo, Austin, Texas, tendrá dos vuelos diarios a partir del jueves 3 de julio de 2027.

Para los destinos de Nashville y Nueva Orleans se ocuparán aeronaves Embraer 190; mientras que San Pedro operará con Boeing 737 MX8.

Vuelos directos que ofrece Aeroméxico desde CDMX a EU

Aeroméxico cuenta con un catálogo amplio de vuelos directos desde Ciudad de México a Estados Unidos como: Los Ángeles, Nueva York, Miami, Dallas, Houston, San Antonio, Tampa, Denber, Chicago, Orlando, Atlanta, Washington D.C. y Phoenix.

Igualmente, el próximo año implementará las rutas de: Portland, Orange County y Fort Lauderdale.

También ofrece vuelos directos a las ciudades europeas: Madrid, París, Londres, Ámsterdam, Barcelona y Milán, esta última con inicio de operación para marzo del próximo año.

La alianza de Aeroméxico y Delta Air Lines

Ambos aerolíneas operan más de 1,000 vuelos semanales entre México y Estados Unidos, teniendo planes de transfronteriza para 2027; alcanzando los 30 destinos desde CDMX a EU.