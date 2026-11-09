Suman 2 mil 900 inmuebles invadidos asegurados en “Operación Restitución”

Cateo "Operación Restitución". (FGJEM)

Autoridades han asegurado dos mil 996 inmuebles que fueron invadidos en el Estado de México, a través de la “Operación Restitución”.

De estas propiedades, han sido restituidos mil 859 a sus legítimos propietarios.

Del 31 de octubre al seis de noviembre de 2026, las autoridades realizaron 10 cateos y 34 inspecciones en los municipios de Acolman, Almoloya de Juárez, Atlautla, Chalco, Chimalhuacán, Coacalco, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Otumba, Otzolotepec, San Mateo Atenco, Tecámac, Tenango Del Valle, Teotihuacan, Tepotzotlán, Texcoco, Tultepec, Tultitlán, Valle de Chalco y Villa Victoria.

En el municipio de Toluca se aseguraron 10 inmuebles en el Conjunto Habitacional Bugambilias.

Resultado de estas acciones coordinadas se realizó el aseguramiento de 44 inmuebles siendo 33 casas habitación y 11 predios.