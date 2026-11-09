Entregan reencarpetado en Colima y Orizaba en la Roma

Obras "Renace Cuauhtémoc". (Especial)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, entregó los trabajos de reencarpetado de las calles Colima y Orizaba, en la colonia Roma Norte.

En esas calles se renovaron dos mil 465 metros cuadrados de carpeta asfáltica, además del balizado.

Los trabajos, realizados por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, comprendieron mil 443 metros cuadrados de asfalto en Colima y mil 22 metros cuadrados en Orizaba.

Durante el recorrido, la edil destacó los trabajos realizados en ambas vialidades y destacó que su administración continuará con la recuperación de calles y espacios públicos para el uso de las familias de Cuauhtémoc.

“Estamos en la Roma Norte, hoy tenemos Renace Cuauhtémoc, pero dos en 1 (porque esta es la del miércoles, esta es la del lunes), pero ya reencarpetamos dos calles, Colima, Orizaba, hasta mi fuente favorita, mi plaza favorita, Río de Janeiro, ahí se ve al fondo, pero miren las 2 calles reencarpetadas, dos mil 500 metros cuadrados”, expresó.

Además, se iniciaron los trabajos de bacheo en la calle Juchitán, entre Choapan y Eje 3 Sur, en la colonia Hipódromo, donde se aplicarán aproximadamente mil 268 metros cuadrados de asfalto.