CDMX ha transitado de un modelo reactivo a uno preventivo ante emergencias: Miriam Urzúa

Comparece titular de Protección Civil de la CDMX ante el Congreso local

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México, Myriam Urzúa, aseguró que la capital ha transitado de un modelo reactivo ante las emergencias a uno enfocado en la prevención, gracias fortalecimiento de herramientas tecnológicas, la actualización del Atlas de Riesgos y una mayor coordinación entre instituciones.

Lo anterior, fue afirmado durante su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de Mexico, como parte de la glosa del Segundo Informe de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Piden transparentar riesgos geológicos por Cablebús

Durante el encuentro, la funcionaria fue cuestionada por la oposición debido a las condiciones del subsuelo en las zonas donde se construye la Línea 5 del Cablebús y las medidas para prevenir riesgos a la población.

La panista Lizz Salgado pidió que los habitantes de las zonas cercanas a las obras reciban información clara y oportuna sobre los riesgos geológicos identificados, las condiciones del terreno y las acciones de prevención y mitigación.

En el mismo sentido, el diputado de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, solicitó conocer cómo se están atendiendo las preocupaciones vecinales relacionadas con las obras del Cablebús; también preguntó por las revisiones de protección civil en centros educativos, las acciones para prevenir fugas de gas y los alcances de los programas de prevención de riesgos.

La diputada del PT, Miriam Saldaña Cháirez, aunque reconoció la modernización del Atlas de Riesgos de la capital y el uso de herramientas como drones y radares para detectar anomalías en el subsuelo, pidió reforzar la coordinación con las 16 alcaldías y las dependencias encargadas del agua y las obras públicas para prevenir socavones, fugas e inundaciones en zonas vulnerables.

Por parte del PVEM, la diputada Rebeca Peralta reconoció el desempeño de esa dependencia, en particular las capacitaciones gratuitas brindadas en materia de gestión integral de riesgos a diversos sectores vulnerables, como. a las personas privadas de su libertad en los penales de la capital.

El priista Omar García propuso reformar la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México para incorporar el Dictamen Técnico de Riesgo y el Programa Interno de Protección Civil, al señalar que apenas 0.3 por ciento de las unidades habitacionales cuentan con ese registro. Por ello, pidió coordinar acciones e intervenciones de infraestructura en los conjuntos que presentan mayores riesgos.

Prevención y atención de emergencias

Myriam Urzúa celebró la transición de la capital, al pasar de un modelo reactivo a uno preventivo, ante emergencias; aseguró que la prevención también es un asunto de justicia social, debido a que las personas con menores recursos suelen habitar o trabajar en zonas de mayor vulnerabilidad.

“La prevención no es sólo una política pública, sino que es un acto de justicia social, es la promesa de la Agenda 2030 hecha territorio; no dejar a nadie atrás cuando las lluvias arrecien, cuando la tierra se estremezca o cuando la emergencia llame a nuestra puerta”, expresó.

Entre los resultados presentados, informó que se actualizaron 23 normas técnicas y lineamientos relacionados con la integración y el registro de Programas Internos y Especiales de Protección Civil, además de que se fortaleció el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México.

También reportó 12 mil 887 intervenciones de alto impacto mediante el programa de retiro de cableado en desuso o deteriorado, así como 149 acciones interinstitucionales para prevenir riesgos químicos y clausurar tomas clandestinas de hidrocarburos.

En materia de seguridad escolar, indicó que se realizaron 48 inspecciones técnicas en escuelas y estancias infantiles. Asimismo, detalló que los simulacros locales y nacionales contaron con la participación de mil 225 inmuebles, 111 mil 291 personas y ocho mil 810 brigadistas.

La titular de la SGIRPC agregó que el personal operativo se distribuye en cinco zonas de la capital —Norte, Centro, Poniente, Sur y Oriente— y mantiene presencia permanente en el C5 para coordinar la atención de emergencias y las solicitudes ciudadanas.

En su mensaje de bienvenida, la diputada Liz Salgado, presidenta de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, agradeció a la servidora pública por su apertura y disposición para abordar los diversos temas de la dependencia a su cargo.

“Sabemos que es un área compleja y con retos permanentes, pero también que la experiencia, la capacidad y el profesionalismo de usted y de todo el personal que la acompaña en la Secretaría garantiza resultados”, externó la presidenta de dicha comisión.