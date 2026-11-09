Octubre registra el menor número de homicidios en 29 años en la CDMX: Brugada

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó los resultados de seguridad de octubre, que reportaron 46 homicidios dolosos, la cifra más baja para ese mes en 29 años.

La Ciudad de México registró en octubre el menor número de homicidios dolosos para ese mes en los últimos 29 años, con 46 casos, mientras que los delitos de alto impacto disminuyeron 19 por ciento respecto a 2024 y 61 por ciento frente a 2019, de acuerdo con el balance de seguridad presentado por el Gobierno capitalino.

En el acumulado de enero a octubre de 2026 se contabilizaron 586 homicidios dolosos, frente a los mil 243 registrados en el mismo periodo de 2019. Esto representa una reducción de 53 por ciento. Asimismo, el número de víctimas de este delito bajó 17 por ciento respecto a 2024 y 51 por ciento frente a 2019.

Los principales indicadores indican también la disminución de 56 por ciento en el robo de vehículo con violencia respecto a 2024; de 23 por ciento en el robo de vehículos con y sin violencia y de 29 por ciento en los robos a personas en espacios públicos. En el transporte público, el robo a pasajeros en el Metro con violencia descendió 58 por ciento.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada explicó que octubre representa el quinto mes consecutivo de reducción de homicidios y aseguró que los resultados reflejan avances en la estrategia de seguridad y construcción de paz. Añadió que, según datos del INEGI, la percepción de inseguridad en la capital disminuyó 9.8 por ciento en un año.

La mandataria también señaló que los delitos de alto impacto pasaron de 135 diarios en 2019 a 52 actualmente, lo que significa 83 hechos menos cada día. En materia de desapariciones, reportó 51 por ciento menos casos y 64 por ciento más personas localizadas durante octubre, en comparación con el mismo mes de 2024.

Más detenciones y judicializaciones

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que entre el 5 de octubre de 2024 y el 31 de octubre de 2026 fueron detenidas 12 mil 836 personas por delitos de alto impacto.

En ese periodo también se aseguraron armas, drogas y vehículos, entre ellos tres mil 372 armas de fuego, siete mil 488 vehículos y cerca de 19 mil toneladas de autopartes.

Como resultado de labores de inteligencia e investigación, se detuvo a mil 560 presuntos delincuentes y se desarticularon 50 células criminales. Además, se logró la captura de 90 objetivos prioritarios generadores de violencia.

En el combate a la extorsión, las autoridades reportaron 441 personas detenidas desde enero de 2025. Durante octubre fueron capturadas ocho personas relacionadas con este delito, cinco presuntamente integrantes del grupo del Güero Fresa y tres de la Unión Tepito.

Por su parte, la fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde Luján, informó que de enero a octubre se cumplimentaron seis mil 182 órdenes de aprehensión, 32 por ciento más que en el mismo periodo de 2024. También se realizaron mil 29 cateos, un incremento de 65 por ciento.

En materia de feminicidio, reportó 34 casos entre enero y octubre, una disminución de 42.3 por ciento frente a 2024. De las 34 carpetas de investigación iniciadas este año, 33 ya fueron judicializadas, equivalente a 97 por ciento.

Sobre el combate al despojo, la Fiscalía informó que en 88 días se consiguieron 324 inmuebles asegurados o restituidos, además de 347 judicializaciones y 135 mediaciones exitosas.

En cuanto a la búsqueda de personas, el comisionado Luis Gómez Negrete indicó que durante octubre fueron localizadas 177 personas, 98 por ciento de ellas con vida. El registro histórico acumula 19 mil 464 personas localizadas, aunque todavía existen cinco mil 330 pendientes de localización.

El funcionario detalló que 79 por ciento de los reportes recibidos durante octubre correspondieron a ausencias voluntarias y que 35 por ciento de las personas fueron localizadas durante las primeras 72 horas.

El informe también incluyó acciones preventivas: 192 mil 62 operativos y jornadas de seguridad, más de 50 mil 300 Senderos Seguros y 14 mil operativos de auxilio escolar. Asimismo, durante octubre se realizaron 213 asambleas vecinales, con la participación de seis mil 930 habitantes.

Clara Brugada sostuvo que la estrategia continuará con atención a las causas, coordinación entre instituciones, inteligencia, fortalecimiento policial, proximidad ciudadana y construcción de Territorios de Paz, con el objetivo de mantener la reducción delictiva y combatir la impunidad.