Detienen a fugitivo que eludía proceso por violación a menor de edad

José C. está acusado de violar reiteradamente a Adri hace años, cuando ella tenía apenas 6 años. Este miércoles, José está en prisión para responder a aquellos hechos, pero esto luego de meses en fug y de una odisea de la víctima por encontrar justicia.

El año pasado, José, lejos de responder a las acusaciones, se valió de una desatención de la jueza Araceli Gutiérrez cuando fue presentado en primera audiencia, quien lo liberó creyendo que podía declarar la preescripción del delito. Cuando el sistema judicial revisó la decisión de la jueza Gutiérrez, notó la sinrazón de darle impunidad a un presunto violador de niños y la revirtió. Para entonces José ya estaba en fuga.

Historia sin justicia

Hace años, en aquel 2007, José se valió de su posición como chofer de la familia y se ocupó con amenazas de que la pequeña no le dijera nada a sus padres. Pasaron 24 años y Adri, convertida en una joven abogada, decidió que debía denunciar el caso, sentar un presedente donde no sólo se castigara a quien la había atacado, sino que se hiciera valer el principio de no prescriptibilidad del delito sexual cuando este se comete contra un niño.

Los tropiezos en su cruzada empezaron rápido: la jueza que atendió la denuncia liberó a José en un par de horas porque contó los años desde el hecho y decidió que el delito había preescrito. Cualquier jueza medianamente calificada habría sabido que esa cuenta se realiza no desde que los hechos ocurrieron, sino a partir de que la víctima cumple la mayoría de edad y está legalmente facultado para poner la denuncia.

El tropiezo se completó con la huida de José, aprovechando la errada decisión de la jueza, en tanto Adri se lanzó a apelaciones ante instancias superiores del poder judicial.

José siguió fugado hasta este miércoles, con un juicio que lo espera a efecto de responder por un ataque sexual, contra una niña de 6 años, que supuso (como lo hizo equivocadamente la jueza) que quedaría impune gracias al paso del tiempo.

El caso pasará ahora al Juzgado Primero de Distrito del estado de México con residencia en Naucalpan, en donde la secretaria de juzgado está en funciones de Juez.

Los amparos de José que deben atenderse son dos, con denominaciones 443/2025 y 532/2025. La cruzada de Adri continúa allí.