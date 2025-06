Gobierno de Ecatepec exige a Casas ARA cumplir con infraestructura en fraccionamiento Las Américas

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss advirtió que no permitirá que las empresas constructoras “sigan pasando por encima de los derechos de los ciudadanos”. De tal manera que el gobierno municipal mantiene diálogos con representantes de Casas ARA para exigir el cumplimiento de las obligaciones de infraestructura urbana en el fraccionamiento Las Américas.

“Estamos trabajando de la mano y, si no, vamos a exigirle a ARA que cumpla a cabalidad, porque entregó pozos en condiciones que no debió haber entregado”, afirmó Cisneros Coss. Reiteró que la empresa tendrá que responder ante el Ayuntamiento y enfrentar las consecuencias si no solventa sus pendientes en la zona.

Durante la inauguración de dos lecherías Liconsa en las colonias Granjas Ecatepec Primera Sección y Las Américas, la alcaldesa destacó que el municipio suma ya 104 establecimientos de este tipo. Marco Antonio Vilchis Lara, gerente de Liconsa en la Zona Metropolitana Norte, informó que estos espacios distribuyen 98 mil litros de leche al día, beneficiando a 240 mil personas.

La leche Liconsa, fortificada con vitaminas A, C, D, B2 y B12, así como hierro, zinc y ácido fólico, es un alimento clave para el desarrollo infantil y de adultos mayores. Gracias al subsidio federal, su precio es de solo 7.50 pesos por litro.

La lechería en Granjas Ecatepec, ubicada en calle 4, reabrió tras más de un año cerrada y ahora distribuirá 280 litros diarios, favoreciendo a 166 familias de la zona y comunidades aledañas. Por su parte, la ubicada en Las Américas, en calle Ignacio Aldama, atenderá a más de 300 familias.

Cisneros Coss reconoció que el gobierno municipal tiene una deuda histórica con los habitantes de Las Américas en temas como agua, inundaciones, bacheo, alumbrado y seguridad. “Tenemos que levantar esta gran comunidad, que fue vendida incluso como residencial”, afirmó.

La alcaldesa señaló que también enfrentan el problema del despojo de viviendas. “Hemos estado trabajando desde el primer día en la recuperación de casas y en combatir esta dinámica delictiva”, aseguró. Agregó que su administración trabaja en múltiples frentes para mejorar las condiciones de la zona.

Finalmente, Cisneros Coss hizo un llamado a los vecinos de Las Américas a pagar sus impuestos a tiempo, lo que permitirá al gobierno local recaudar más recursos para obras y servicios. “Juntos podemos transformar Ecatepec”, concluyó.