Alcaldías deben reforzar difusión sobre separación de residuos domésticos

Así tendrás que separar tu basura en la CDMX… y esto pasará si no lo haces (@Hans2412)

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un acuerdo que obliga a las 16 alcaldías a reforzar sus acciones de capacitación y difusión sobre la correcta aplicación del nuevo esquema de separación de residuos domésticos, que se implementó desde el 1 de enero de este año.

El objetivo del dictamen es fortalecer el conocimiento y la correcta clasificación y separación de los desechos, así como los días establecidos para su recolección.

La presidenta de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, Iliana Ivon Sánchez, comentó que hablar de los residuos significa también referirse a la salud pública, medio ambiente y la calidad de vida de la gente.

Detalló que con estas acciones se da seguimiento a la campaña impulsada por el Gobierno capitalino, conocida como “Transforma tu ciudad, cada residuo en su lugar”, un esfuerzo para mejorar la gestión de los residuos con la participación de los habitantes de esta metrópoli.

“Aún tenemos retos importantes: la acumulación de residuos, la falta de cultura en su separación y los impactos que esto genera en nuestras colonias, en los espacios públicos y en la salud de nuestra gente”, enfatizó.

¿Cómo se deben separar los residuos?

El nuevo esquema de separación de residuos consiste en una separación en tres fracciones, cada una con días específicos de recolección. Los residuos orgánicos deben entregarse los martes, jueves y sábados; mientras que los residuos reciclables y los no reciclables, son recolectados los lunes, miércoles, viernes y domingos.

La legisladora recordó que el dictamen aprobado fue una propuesta presentada por la diputada morenista Elizabeth Mateos, con la finalidad de concientizar a la población sobre la separación de residuos como un acto de responsabilidad colectiva y una forma de cuidar el entorno, dignificar los espacios y heredar una mejor ciudad a las próximas generaciones.