Identifica FGJCDMX a probable responsable de feminicidio de Edith

Feminicidio El cuerpo sin vida de Edith Guadalupe, fue encontrado sin vida en un inmueble ubicado en Avenida Revolución 829 de la colonia Nonoalco de la alcaldía Benito Juárez., luego de ser reportada como desaparecida como desaparecida el 15 de abril de 2026, así lo indicó La FGJ. Familiares de la víctima acudieron a las instalaciones de la fiscalía de dicha demarcación para recibir por parte de las autoridades dicho hallazgo. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

La titular de la Fiscalía capitalina, Bertha Alcalde, informó que las primeras indagatorias han identificado a un presunto responsable del feminicidio de Edith Guadalupe, joven de 21 años que fue hallada sin vida en el número 829 de avenida Revolución, en la colonia Nonoalco, de la alcaldía Benito Juárez.

Aunque aseguró que el reporte de la desaparición se recibió en el Centro de Atención Integral de Búsqueda de Personas (CAIBP), desde la madrugada del 16 de abril, y que la búsqueda de la mujer inició durante la tarde de ese día, Alcalde cesó de sus funciones al Policía de Investigación (PDI) que, según la familia de Edith, solicitó dinero para iniciar las indagatorias por la desaparición de la mujer.

La Unidad de Asuntos Internos, quien recibió la denuncia de las víctimas, investiga, los hechos y acompaña el proceso, con lo que, dijo la fiscal, se lleva a cabo una investigación exhaustiva, en el ámbito administrativo como penal para determinar las responsabilidades correspondientes.

En el desarrollo de la investigación, la Fiscalía realiza entrevistas a personal del edificio, así como a la administradora — señalada por la familia de negligente — y a vecinos.

Alcalde Luján mencionó que no se cuentan con denuncias previas respecto a que en ese edificio opere alguna red criminal con falsas ofertas de empleo con la finalidad de trata de personas.

La necropsia arrojó que Edith Guadalupe falleció a causa de diversos golpes.

Al pronunciamiento de la fiscal, el padre de Edith Guadalupe, Raúl Valdés, cuestionó la manera en la que se identificó al probable agresor, así como los detalles que explicaran su participación en el delito.

“Que me den una prueba de que esa persona fue el agresor y que no me pongan a cualquiera”.

Y afirmó que en la FGJCDMX les solicitaron que esperaran hasta 72 horas para comenzar la carpeta de investigación, hecho que Bertha Alcalde negó previamente.