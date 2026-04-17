Recomendaciones para detectar ofertas de empleo falsas publicadas en redes sociales en CDMX La SSC emitió recomendaciones para evitar caer en ofertas de empleo falsas en redes sociales (Imagen hecha con IA)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitió recomendaciones para evitar caer en ofertas de empleo falsas en redes sociales, y aquí te contamos cuáles son.

De acuerdo con la Unidad de Policía Cibernética de la SSC, en los últimos años han incrementado los casos de fraude por empleos falsos, los cuales se publican principalmente en redes sociales.

En este tipo de fraude, los estafadores se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas que se encuentran en búsqueda de trabajo, ofreciéndoles atractivas ofertas de empleo, en las que les solicitan a las víctimas información personal, pagos adelantados por trámites e incluso entrevistas falsas con el fin de obtener datos sensibles.

Según lo informado por las autoridades, se ha identificado que esta modalidad de fraude por empleos falsos se da principalmente en redes sociales, donde el 38% de los casos registrados fueron por esas plataformas, mientras que el 32% fue en sitios web, el 15% en aplicaciones de mensajería instantánea y el otro 15% en correo electrónico.

¿Cómo identificar una oferta de empleo falsa en redes sociales?

Aunque la búsqueda de trabajo pueda resultar abrumadora, existen formas en las que puedes identificar si la oferta a la que deseas aplicar es falsa, por lo que aquí te compartimos algunas alertas que pueden indicar que se trata de una estafa:

La oferta de trabajo ofrece salarios o beneficios excesivos.

Te solicitan dinero para iniciar con el proceso.

para iniciar con el proceso. La descripción del trabajo es poco precisa acerca de las funciones a realizar, así como de los requisitos.

acerca de las funciones a realizar, así como de los requisitos. La empresa no tiene presencia en internet o hay muy poca información sobre ella.

o hay muy poca información sobre ella. Te piden datos personales sensibles al iniciar el proceso, como datos bancarios.

Recomendaciones para no caer en ofertas de empleos falsas

Por lo que, si estás en búsqueda de empleo actualmente, estas son las recomendaciones de la SSC para evitar caer en una oferta de trabajo falsa:

Verifica la autenticidad de la empresa mediante su página web oficial, redes sociales y opiniones de otros empleados.

mediante su página web oficial, redes sociales y opiniones de otros empleados. Desconfía de ofertas demasiado atractivas con salarios muy altos o condiciones muy flexibles.

con salarios muy altos o condiciones muy flexibles. No realices pagos por adelantado para acceder a una oportunidad de empleo.

para acceder a una oportunidad de empleo. Investiga el perfil del reclutador, revisa si cuenta con historial en la plataforma y verifica si el contacto coincide con el de la empresa.

¿Cómo reportar una oferta de trabajo falsa?

En caso de que hayas sido víctima de una estafa por una oferta de trabajo falsa, puedes reportarlo ante la Unidad de la Policía Cibernética de la CDMX en sus redes sociales oficiales, o bien en su correo electrónico o al teléfono 55 5242 5100 ext. 5086.