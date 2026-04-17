Línea III del Mexicable acortará el tiempo de trayecto de 700 mil habitantes

El Gobierno del Estado de México impulsa un cambio en la movilidad de 700 mil habitantes de colonias de difícil acceso en Naucalpan que históricamente han tenido problemas de conectividad con el resto del área metropolitana de la Ciudad de México con la implementación de la Línea III del Mexicable.

Esta obra forma parte del poryecto “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, en la cual se espera atienda a 40 mil usuarios diarios, tendrá una longitud de 9.5 kilómetros y contará con 10 estaciones, así como 278 cabinas que se conectarán directamente con el sistema de Transporte Colectivo Metro en la estación Cuatro Caminos.

“El tiempo de trayecto es de aproximadamente 27 minutos para los 9.5 kilómetros de recorrido, en comparación con el sistema de mediana y baja capacidad que opera en el estado, a través de las combis que todos conocemos, bueno, tendrá un movimiento mucho más fluido”, explicó Silvia Rebeca Ortega Reyes, enlace de Seguimiento de Proyectos del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM).

Se espera que la obra civil sea concluida al 100 por ciento a finales del presente año, para que este sistema de transporte entre en operación durante el primer trimestre del 2027.

Jesús Almaraz, estudiante y vecino de la Colonia San Rafael Chamapa, otra de las 60 comunidades que se beneficiará con este moderno sistema de transporte, también agradeció el impulso a la movilidad de la zona dado por la Mandataria mexiquense.