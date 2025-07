“Lo que se ve no se pregunta, es evidente que no hay avance con el Bachetón”, dice diputado del PAN

Motociclista se estampó con un auto que se atoró en un bache, en Insurgentes Norte, fue el 9 de julio. (Foto: @HalconOnce)

El diputado Federico Chávez, integrante del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, aseguró que el asunto de los baches en la capital es un tema que ha estado abandonado por muchos años y que el Bachetón, “lamentablemente no ha dado resultados, lo hemos visto fallido”, comentó a este diario tras afirmar que las cifras que el Gobierno local ha dado sobre dicho programa, no se ven reflejadas en las calles.

“Como diría Juan Gabriel, ‘lo que se ve no se pregunta’, no se juzga, no se cuestiona, sólo falta darnos una vuelta en la ciudad para ver que no hay un avance verdadero con este programa de Bachetón, es evidente”.

La Secretaría de Obras y Servicios de la capital, a cargo de Raúl Basulto, informó (el pasado 8 de julio) que hasta ese momento se atendieron más de 178 mil baches en vialidades primarias, un equivalente al 95.8 de avance respecto a la meta de 186 mil, que han mejorado la seguridad y movilidad en 123 avenidas principales.

Saqueo al erario

El legislador también señaló que el Gobierno capitalino no sólo le está fallando a la ciudadanía con la reparación de las avenidas principales de la ciudad, sino que está reparando vialidades que no le corresponden, aseguró que detectó que cuadrillas del Gobierno local —que sólo pueden intervenir avenidas primarias—intervinieron calles que les corresponden a las alcaldías.

“Hemos detectado que cuadrillas del Gobierno de la ciudad han entrado a rehabilitar algunas calles secundarias; eso es como un saqueo al erario porque no está dentro de sus facultades. Detectamos que luego de un evento de la jefa de Gobierno, por la colonia Portales, decidieron reencarpetar varias calles secundarias y no han atendido las avenidas primarias, que es lo que realmente les corresponde”.

Señaló que el recurso, en lugar de invertirse en las avenidas primarias, se invirtió en avenidas secundarias, y desconocen si las alcaldías reportarán que intervinieron las calles arregladas por el Gobierno capitalino, “se va a dobletear la ejecución del recurso, es lo que nos preocupa, por eso decimos que es un falta al erario”.

Federico Chávez comentó que otro de los problemas es que no están atendiendo las avenidas principales, “tenemos reportes que me han llegado con gestiones desde hace más de un año en vialidades primarias como Eje 8, Eje 7 y Eje 5 y con el programa que se arrancó pensamos que se haría una rehabilitación de estas vías y no se ha hecho, lo mismo pasa en Tlalpan y en Periférico, hay cráteres en lugar de baches”.

“Tal vez hace dos o tres años no estaba la jefa de Gobierno, pero yo creo que heredan los pendientes en sus actas de entrega y si promocionan un programa como el Bachetón deben de atender los más rezagados”.

Necesitamos un programa eficiente con materiales de calidad

El legislador dio a conocer que desde el PAN están proponiendo que haya una coordinación institucional entre las alcaldías y el Gobierno local para hacer un programa verdaderamente eficiente, con resultados que realmente se vean, “no que nada más se pregone que tapan las cantidades de baches que dicen, pero no se ven los resultados y ahora con las lluvias, peor”.

Añadió que no han destinado el presupuesto suficiente para hacer un reencarpetado eficiente, y que con el Bachetón sólo están rellenando los hoyos con materiales que no aguantan, con asfalto de mala calidad; por lo que las reparaciones se quedan superficiales y no duran, “entiendo que el programa ha estado detenido por el tema de las lluvias pero lamentablemente dan cifras que no se ven reflejadas en las calles”.

También destacó que el secretario de Obras y Servicios de la capital, Raúl Basulto, no sólo nos tiene que informar cuánto presupuesto se ha ejecutado hasta el día de hoy para tapar baches, sino que tiene que aclarar datos sobre cuánto dinero se ha pagado en daños a vehículos con el seguro del Gobierno de la ciudad, cuántos kilómetros se han bacheado y que también transparente las intervenciones de las avenidas secundarias.

Chávez comentó que el 72 por ciento de la población encuestada sobre servicios urbanos dice que el principal problema son los baches, lo que es traducido como una alerta sobre la mala percepción que hay sobre el tema.

“Insisto, debe de haber una coordinación de la jefatura de Gobierno y todas las alcaldías. Pero no se ha atendido de manera seria este tema. Ahora por donde vayamos corremos el riesgo de lastimar nuestros vehículos y es un tema muy engorroso para que te paguen”.

“Que me lleven a la cárcel por bachear”

El legislador local puso en marcha un programa para tapar baches

El legislador compartió que puso en marcha un programa en la Benito Juárez, de donde es diputado, con asfalto en frio, con el fin de subsanar la demanda de la ciudadanía sobre el problema de los baches en calles secundarias; aseguró que si no ve resultados con el programa en las avenidas principales, atenderá a la ciudadanía que demanda la atención en las vialidades primarias, esto, pese a que pudiera ser acreedor a una amonestación.

“Recibí comentarios de compañeros de otro partido, me dijeron que podía meterme en problemas por faltar a mis facultades; pero si tengo un folio que no atienden, no puedo dejar en el abandono a los ciudadanos que lo han solicitado durante tanto tiempo. Imagínate, que meter a un diputado a la cárcel 24 horas por estar bacheando, que me lleven”.

No es grilla, es la voz de la ciudadanía

Para finalizar, comentó que los comentarios sobre este tema no se tratan de “grilla” como muchos funcionarios de otros partidos creen, sino que es la voz de las y los ciudadanos la que transmiten, por ello, hizo un llamado a la ciudadanía para que presionen al Gobierno local y atienda sus demandas.

“Hace falta la voz de ellos porque luego piensan que todo lo que denunciamos los representantes de la oposición es grilla y no, es realmente la voz de la ciudadanía que está exigiendo. Que lo tomen con seriedad”.