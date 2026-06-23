Instalan 18 pantallas y escenarios en Paseo de la Reforma para partido de México vs Chequia

Fan Fest en el Zócalo de la CDMX (Adolfo López)

El Gobierno de la Ciudad de México informó que instalará 18 pantallas y escenarios sobre Paseo de la Reforma para el partido de la Selección Mexicana contra Chequia, lo anterior, con el objetivo de evitar grandes concentraciones en los puntos ya instalados, principalmente en el Fan Fest del Zócalo capitalino, que tiene una capacidad de 55 mil personas.

Las 18 pantallas en Reforma, irán desde la Diana Cazadora hasta Bucareli, abarcando el Monumento a la Revolución. Estas pantallas se suman a otras 9 instaladas en el Centro Histórico y a los 18 Festivales Deportivos que hay en las distintas alcaldías.

En total, suman más de 45 puntos distribuidos en toda la capital, en los que los ciudadanos pueden disfrutar del partido.