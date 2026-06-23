Policía Auxiliar de Tránsito suma 75 infracciones en el arranque de operaciones en Iztacalco

Policías auxiliares de tránsito de Iztacalco comienzan a aplicar infracciones tras concluir capacitación

La alcaldía Iztacalco puso en operación a 10 elementos de la Policía Auxiliar de Tránsito que concluyeron su proceso de capacitación y certificación impartido por la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, con lo que ya cuentan con facultades para aplicar infracciones conforme al Reglamento de Tránsito capitalino.

En el banderazo de salida del nuevo agrupamiento, la alcaldesa Lourdes Paz informó que los elementos acreditaron la evaluación técnica requerida para desempeñar funciones de vigilancia y control vial dentro de la demarcación.

La incorporación de estos agentes forma parte de una estrategia coordinada entre la alcaldía, el Gobierno de la Ciudad de México y la SSC para fortalecer la seguridad vial, mantener el orden en la vía pública y promover el cumplimiento de las normas de tránsito.

La administración de la demarcación explicó que la medida busca atender las necesidades de movilidad derivadas de la realización de eventos masivos y espectáculos en la demarcación, así como mejorar las condiciones de tránsito para residentes y visitantes.

Policías auxiliares de tránsito de Iztacalco comienzan a aplicar infracciones tras concluir capacitación

La alcaldesa señaló que, tras completar su capacitación, los policías auxiliares obtuvieron la acreditación oficial que les permite aplicar el reglamento de tránsito en el territorio de Iztacalco.

Según datos de la alcaldía, a cuatro días del inicio de sus funciones, los elementos han levantado 75 infracciones y aplicado 52 garantías como parte de las acciones de vigilancia y ordenamiento vial.

Las conductas sancionables son, entre otras, estacionarse en lugares prohibidos, invadir pasos peatonales, utilizar teléfonos celulares mientras se conduce, circular sin cinturón de seguridad, exceder los límites de velocidad, ignorar la luz roja de los semáforos, realizar vueltas prohibidas y conducir sin licencia o documentación vigente.

También se contemplan infracciones por invadir rampas para personas con discapacidad, ocupar carriles confinados y diversas faltas cometidas por motociclistas, entre ellas circular sin casco de protección.

Actualmente, el agrupamiento opera con tres vehículos destinados a labores de supervisión y atención vial en toda la demarcación. La alcaldía informó que continuará realizando gestiones para fortalecer la capacidad operativa de esta unidad, ampliar su cobertura y mejorar los tiempos de respuesta.

El gobierno de Iztacalco indicó que mantendrá la coordinación con las autoridades de la Ciudad de México para reforzar las acciones de seguridad vial, ordenar el uso del espacio público y promover una movilidad con apego a la normatividad vigente.